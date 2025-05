Matteo Malucelli brilla nel 2025: successi e podi con il Team Xds Astana

Ha già ottenuto importanti piazzamenti in questo 2025, tanto che i suoi punti nella classifica mondiale sono già 187 contro i 246 ottenuti a fine anno nella passata stagione. Il ciclista forlivese Matteo Malucelli, passato in inverno al Team Xds Astana, ha conquistato ben due vittorie in altrettante volate e anche tre podi, con due secondi posti. Insomma un ottimo inizio per la sua prima annata con la nuova maglia di una squadra prestigiosa come quella dell’Astana.

Malucelli ha ottenuto il secondo posto nella quinta tappa dell’Uae Tour, la American University of Dubai-Hamdan Bin Mohammed Smart University. Poi un primo e terzo posto al giro dell’Hainan, infine il secondo posto in Turchia che ha fatto da prodromo alla vittoria nell’ottava tappa della corsa asiatica.

"Dopo il secondo posto nella prima tappa – spiega lo stesso Matteo Malucelli, appena tornato dalla Turchia – e il quarto nella settima tappa, sono riuscito a impormi nell’ottava e ultima del giro di Turchia. È stata una settimana molto importante per la mia squadra, la Xds Astana Team. perché al giro di Turchia abbiamo raccolto ben quattro successi di tappa con Lev Gonov, Wout Poels e Harold Martin Lopez oltre al mio. Inoltre abbiamo occupato i due gradini piu alti della classifica generale con Poels e Lopez".

Malucelli ha bissa così il successo ottenuto in Cina nella prima tappa del Tour di Hainan: alla fine Malucelli si è piazzato al quarto posto nella classifica a punti del giro cinese e al terzo della 60ª edizione del Giro della Turchia. "Dopo la vittoria che ho ottenuto ad aprile – aggiunge il ciclista forlivese – al Tour of Hainan, sono riuscito a ottenere risultati in Turchia che mi hanno dato continuità e consapevolezza".

Adesso subito il nuovo impegno di Malucelli e della sua Xds Astana in Ungheria da domani a domenica. "In terra magiara – conclude il ciclista forlivese – dovrei avere ancora qualche possibilità di sprintare e, quindi, di ottenere buoni piazzamenti".

Ugo Bentivogli