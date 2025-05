Matteo Ravaioli rappresenterà l'Italia ai Campionati Europei Optimist in Turchia

Il forlivese Matteo Ravaioli, classe 2010, tesserato per il Circolo Velico Ravennate, si è confermato tra i grandi protagonisti italiani nella classe Optimist, tanto da ottenere la chiamata per i prossimi campionati Europei di categoria che si terranno a Cesme, in Turchia, dal 28 maggio al 4 giugno.

La seconda selezione nazionale Optimist, organizzata dalla Lega Navale Italiana Agropoli, ha visto quattro giorni ricchissimi di regate con il completamento del programma previsto, portando così a 13 le regate di selezione, tra la prima selezione di Marina di Ravenna e questa seconda in Campania. Al termine di questo percorso sono stati ufficialmente selezionati i cinque atleti che difenderanno i colori azzurri al Campionato Mondiale e i sette che parteciperanno invece a quello Europeo. Assieme al forlivese Ravaioli (nella foto, in acqua) ci saranno anche Tommaso Cucinotta della Lega Navale Italiana Ostia, Filippo Noto della Società Canottieri Marsala, Nicola Di Pilla del Circolo Vela Bari nonché le ragazze Irene Faini del Centro Nautico Bardolino, Annalie Meoni della Fraglia Vela Malcesine e Nina Cittar della Società Triestina Sport del Mare.

Matteo Ravaioli, che ha appena compiuto 15 anni – ed è incredibilmente il più "anziano" del gruppo – si è piazzato al 9º posto complessivo con 109 punti a 20 punti dalla qualificazione ai Mondiali del quinto piazzato, Pietro Lucchesi (89) che avrebbe potuto superare solo con una vittoria nell’ultima regata. Ora i selezionati lavoreranno per un paio di mesi a stretto contatto con il tecnico nazionale della Classe Optimist Marcello Meringolo in previsione dei rispettivi appuntamenti.

u. b.