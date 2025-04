Mattia Bartolini supera i 60 metri al Meeting della Liberazione di Siena

Mattia Bartolini entra in una nuova dimensione superando per la prima volta in carriera il muro dei 60 metri: è successo al Meeting della Liberazione di Siena, dove l’atleta classe 2008 ha scagliato il disco da un chilo e mezzo fino a 60 metri e 4 centimetri. Si tratta del primato toscano Allievi, un miglioramento di quasi due metri dal 58.04 ottenuto nel 2014 da una delle star dell’atletica italiana, Leonardo Fabbri, nonché la seconda prestazione nazionale di sempre. Solo nel 2018, quando a Bari Carmelo Musci arrivò fino a 63.53, un atleta Under 18 ha lanciato più lontano. Bartolini, alla sua prima gara della stagione estiva, si piazza subito al secondo posto delle liste europee del 2025, alle spalle dello spagnolo Hugo Casañas (64.51). Per l’atleta allenato da Francesco Angius con la collaborazione di Sergey Haivaz, si tratta di una base solidissima in vista di un’estate che, al di là dei Campionati Italiani di Rieti dove Bartolini si presenterà da campione uscente, vedrà come appuntamento clou il Festival olimpico estivo della gioventù europea in programma a Skopje, in Macedonia del Nord, dal 20 al 26 luglio. "Quello ottenuto da Mattia – doce Angius – è probabilmente il risultato più importante nella storia dell’atletica grossetana".