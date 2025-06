MAURIZIO SI CONFERMA ANCORA PROTAGONISTA. Golf Bologna, altro trionfo per De Vito Piscicelli. E il nipote Manfredi brilla nell’Audi Quattro Cup

Il primo fine settimana d’estate al Golf Bologna ha visto oltre 200 giocatori in campo per le competizioni in calendario. Sabato 21 Maurizio de Vito Piscicelli (nella foto) ha vinto la Mag-Centrale SPA, gara organizzata da Leonardo Acri, appassionato golfista e consigliere del circolo ci Monte San Pietro. In prima categoria Nicola Lauria (41) ha superato di misura Lamberto Menegatti al termine di un testa a testa all’ultimo putt. In seconda Fabio Ceroni (40) ha preceduto Andrea Cirillo (38) mentre in terza Luciano Godoli (43) ha realizzato il miglior punteggio netto assoluto risultando irraggiungibile per il bravo Luigi Adiletta (40). Premi speciali a Francesca Fiori (37), miglior lady, Florenzo Vanzetto (40), senior, e Marco Franceschini (38), Agis. La giornata è terminata con la cena offerta dallo sponsor e i fuochi d’artificio ad accendere il cielo bolognese. Il giorno seguente Manfredi de Vito Piscicelli e Riccardo Carbognin si sono imposti nella tappa dell’Audi Quattro Cup, uno dei circuiti storici del calendario dilettantistico nazionale. Nella categoria netta Stefano Biserni e Elia Accarrino (41) hanno preceduto Sergio Cesari con Antonino Altanese e Matteo mazzoli con Federico Lombrosi, appaiati a 40 punti.

Andrea Ronchi