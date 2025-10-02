Mazzanti, Foddis e Bianchini protagoniste. Quinto posto in Polonia per le ferraresi

Le tre atlete del Canoa Club Ferrara brillano al Campionato Europeo per Club di Canoa Polo in Polonia, il torneo più prestigioso del continente. Il Campionato Europeo per Club di Canoa Polo si è disputato lo scorso weekend a Kaniów, in Polonia, e tra le protagoniste figuravano tre atlete del Canoa Club Ferrara, attualmente in forza alla Canoe Rovigo, formazione di Serie A femminile.

Per le ragazze estensi si è trattato di un’occasione speciale: confrontarsi in quella che viene considerata la “Champions League” della canoa polo, la rassegna continentale che in soli due giorni riunisce i club campioni e vicecampioni nazionali d’Europa. Ancora una volta si parla di palcoscenici internazionali quando in acqua ci sono Veronica Mazzanti, Elisa Foddis e Sara Bianchini. Le loro canoe non hanno avuto tregua dall’ultima trasferta francese dei Campionati Europei con la Nazionale Italiana Under 21 e Senior, che già le ha viste ripartire verso un evento di club senza dubbio il più prestigioso del calendario europeo.

Il sabato si è aperto con una vittoria decisa (4-0) contro la formazione spagnola di Burriana. Un pareggio con le olandesi del Keistad ha soltanto temporaneamente rallentato la corsa delle ferraresi, che nel pomeriggio hanno dominato le polacche del Choszczno con un netto 6-2. A interrompere la loro scalata è stata la formazione francese di Avranches, ma nella finale per il 5°e 6° posto le atlete estensi si sono ritrovate di fronte le connazionali della Canottieri Jonica, già rivali nell’ultimo atto del Campionato Italiano. Questa volta, senza alcun timore, le ragazze ferraresi hanno neutralizzato ogni attacco, imponendosi con un perentorio 4-0 e conquistando così il quinto posto assoluto in Europa.

Un meritato plauso va alle vincitrici tedesche del Duisburg, seguite dalle francesi del Club Acigné e dalle connazionali dell’Avranches. Negli ultimi mesi le atlete del Canoa Club Ferrara hanno avuto la possibilità di misurarsi contro avversarie di altissimo livello, partecipando ai principali tornei internazionali.