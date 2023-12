Mazzon chiama i suoi fan

Torna domani sera a Milano la Grande Boxe con uno spettacolo straordinario nell’arena coperta più importante della città, l’Allianz Cloud. Proprio lì, nel 2008, nell’ex PalaLido Giacobbe Fragomeni divenne campione del mondo WBC, consacrandosi come una delle leggende sportive della città. Quindici anni dopo, Giacobbe tornerà in piazza Stuparich nel duplice ruolo di organizzatore e coach dei suoi giovani talenti: il Fight Club Fragomeni, infatti, ha stretto un’alleanza con l’ambiziosa promotion TAF (The Art of Fighting) e si prepara all’azione.

Tanti i protagonisti sul quadrato, a partire dal beniamino milanese Christian Mazzon che, dopo avere conquistato il titolo italiano dei pesi superwelter in uno dei combatmenti più emozionanti degli ultimi anni, si giocherà la prima cintura internazionale (WBC Mediterraneo) contro il duro romano Khalil El Harraz. "Combattere il main-event nell’arena principale della mia città è un sogno che diventa realtà - spiega Mazzon - Si tratta di un grande onore e, al tempo stesso, di una grande responsabilità. Ho lavorato tanto per arrivare a questo livello e non permetterò a El Harraz di rovinarmi la festa. Riconosco il suo valore e lo rispetto, ma sono pronto a tutto per vincere". Mazzon non vuole guardare (già) troppo avanti: "Se andrà bene, sono già stato nominato sfidante dell’Unione Europea, ma adesso testa al presente..". Christian sul collo ha tatuato il numero 28 perché è il suo numero fortunato, oltre ad essere il numero preferito. Infine, sul suo maestro Giacobbe Fragomeni: "Come dico sempre è un pozzo di esperienza, si impara tantissimo da lui".

Negli altri match titolati, Samuel Nmomah e Nino Rossetti si sfideranno per il WBC Silver Internazionale dei pesi Medi, mentre per il WBC Mediterraneo dei pesi Medi si contenderanno la cintura Dario Morello e Joshua Nmomah. Tutti i match titolati saranno sulle 10 riprese. Inoltre, l’ex campione d’Italia dei pesi leggeri (60 kg) Under 22 Francesco Paparo (5-0-1) affronterà Andrea Sito (7 vittorie, 2 sconfitte e 3 pari) sulla distanza delle 8 riprese. Il fuoriclasse del microfono Guè si esibirà sul ring durante la serata, dando il suo contributo alla realizzazione di uno show imperdibile e completamente inedito nel panorama italiano. La serata sarà trasmessa su Dazn (Dalle 19.30). I bigliet sono disponibili su https:shop.theartofighting.ititshoptaf-allianz.