Mazzotti-Manuzzi, 61 colpi valgono la ’Luisiana’. Santovito mette le mani sul TM Open di golf

Nel fine settimana di Ferragosto oltre 300 golfisti provenienti da tutta Italia hanno preso parte alle gare in calendario all’Adriatic Golf di Cervia. Il via venerdì con la Luisiana di Ferragosto, giocata a coppie. Michele Mazzotti e Edoardo Manuzzi hanno vinto con 61 colpi, Daniele Benini e Alessandro Rosetti (50) sono stati la miglior coppia netta, Annalisa Bertozzi e Cesare Vullo (49) quella mista mentre Francesca Vitale e Monica Ferreri Cella (45) la lady. Sabato Simone Santovito è tornato al successo nel TM Open con 74 colpi. Cristian Brighi (39), Lorenzo Lelli (42) e Alessandro Fabbri (42) si sono imposti nelle tre categorie nette precedendo rispettivamente Massimo Neri (38), Adriano Acquaviva (38) e Francesco Casciello (41). Domenica il Trofeo 4 Stagioni ha completato il trittico di appuntamenti. Maria Vittoria Maioli ha vinto con un giro in 72 colpi frutto di due birdie e tre bogey. In prima categoria Marco Di Lello (41) ha superato di misura Stelio Gardelli e Augusto Pompili mentre in seconda Alessandro Rosetti (47) ha realizzato il miglior punteggio netto assoluto davanti a Carlo Zanelli e Santa Montanari (42).

Andrea Ronchi