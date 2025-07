Mazzuoli, Landi e Capuccini convocati con la Toscana. Coppa delle Regioni. Bene i grossetani

La Compagnia Maremmana Arcieri non smette di stupire. La società grossetana nell’ultimo fine settimana ha visto tre propri tesserati convocati per la Coppa delle Regioni a Venaria Reale a Torino. Un primo posto, un terzo ed un quarto per i tre tiratori convocati.

A difendere i colori della Regione Toscana e a rappresentare con onore la società grossetana erano Ginevra Landi, Niccolò Mazzuoli e Vittoria Capuccini. Quest’ultima ha conquistato la medaglia d’oro nella categoria ’Ragazzi’ specialità Arco olimpico; Ginevra Landi è salita sul podio con una medaglia di bronzo nella categoria ’Senior’ specialità Arco olimpico. Niccolò Mazzuoli ha sfiorato il podio con un ottimo quarto posto nella categoria ’Allievi’, dimostrando talento e determinazione.

Se lo scorso anno era stata la Toscana a vincere, quest’anno è la Lombardia a vincere la Coppa Italia delle Regioni 2025 ospitata da Venaria Reale. La squadra del presidente Marco Spingardi composta da Andrea Beraldo, Samuele Grazioli, Chiara Soldi, Alice Dugaria, Luca Scudeller, Mirco Bonini, Alberto Costanzo, Pietro Ghibaudi, Camilla Brioschi, Giulia Guerrini, Clelia Phyllis Ceriana, Sofia Rabino, Matteo Uggeri, Alessandro Lodetti, Pierto Nardon, Alessandra Bigogno, Elena Menegoli, Silvia Berta, seguiti dai tecnici Luciano Ravazzani, Mauro Bissa, Gianni Falzoni, Chiara Pavone, Luca Alberti, conclude la gara con 12774 punti.

In seconda posizione si piazza il Piemonte (12486 punti) davanti al Lazio (12381) che chiude il podio. Quarta posizione per i campioni in carica della Toscana (12362), poi Veneto (12157), Sicilia (11910), Emilia Romagna (11835), Friuli Venezia Giulia (11717), Sardegna (11071), Liguria (10904), Trento (10623), Puglia (10276), Umbria (10242), Campania (10051), Abruzzo (10036), Marche (9927), Calabria (9547), Bolzano (8271), Valle d’Aosta (7092), Basilicata (6122) e Molise (2564).