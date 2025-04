Medici ’batte’ l’infortunio. Vittoria in Coppa Italia

Il centro modenese di arrampicata Rock’n Fire ha accolto e ospitato al meglio la terza e conclusiva tappa di Coppa Italia Boulder 2025, radunando ben 127 atleti provenienti da tutta Italia.

A salire sul gradino più alto del podio sono stati il genovese Pietro Biagini (Kundalini SSD) e la scandianese Giulia Medici (Sport Promotion SSD) ma con un passato sportivo tutto a Sassuolo, dopo una gara da incorniciare per entrambi. I blocchi, tecnici, dinamici e coordinativi, frutto della tracciatura del team capitanato da Gabriele Moroni con Luca Camanni e Matteo Maffei, erano degni di una competizione internazionale. Fin dalle qualifiche Giulia, nonostante un infortunio ad un dito, si è imposta sulle avversarie con 4 top flash su 5.

Medici non ha mai mollato il comando della gara in tutte le sue fasi, e si è quindi meritata il trionfo finale, con 2 top e 2 zone, per un totale di 69.7 punti. "La stagione non è partita come avrei voluto – ha detto – mi sono messa sulle spalle da sola delle grosse aspettative. Ma ora sono gasata per i risultati e per i prossimi appuntamenti internazionali e sono molto orgogliosa che quest’anno io sia ’una su cui puntare’: ho capito che non sono aspettative ingombranti su di me, ma è fiducia nelle mie capacità, e questo mi carica tantissimo".

Nelle fila maschili Pietro Biagini ha condotto le danze fin dalle qualifiche. A premiare, tra gli altri, l’Assessore allo Sport del Comune di Modena Andrea Bortolamasi, il Presidente del Coni Emilia-Romagna, Andrea Dondi, il vicedirigente del Comando dei Vigli del fuoco, Riccardo Buganè, e il Presidente Fasi Emilia-Romagna, Aldo Reggi. Ora sguardi rivolti verso la tappa di Coppa Europa Boulder che verrà disputata a Roma il prossimo weekend.

Alessandro Trebbi