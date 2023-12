Meeting Azzurrissimo, un grande successo. Il Tnt Empoli conquista tredici medaglie

Vasta partecipazione di pubblico per il diciassettesimo meeting nazionale di nuoto “Azzurrissimo“; allestito dalla società locale Tnt Empoli, che ha richiamato un folto pubblico sulle gradinate della piscina comunale di Empoli in via delle Olimpiadi. La manifestazione, in calendario a novembre e rinviata per il maltempo, ha coinvolto oltre trecento atleti tesserati da quindici club. La squadra locale biancazzurra si è classificata al sesto posto, totalizzando 104 punti fra Esordienti A, Ragazzi e JunioresSeniores, le tre categorie in vasca, mentre il trofeo è stato acquisito, con largo margine, da Hidron Sport di Campi Bisenzio.

Presso la piscina comunale coperta al parco di Serravalle, i portacolori empolesi hanno vinto tre gare, guadagnato al contempo sei piazze d’onore e salendo quattro volte sullo scalino più basso del podio. Secondo l’anno di nascita di ciascun iscritto e con tutto il programma in categoria Unica, le medaglie d’oro del sodalizio organizzatore, presieduto dal direttore tecnico Giovanni Pistelli, sono arrivate da Lavinia Savino (classe 2010) nei 50 e 100 rana e dal coetaneo Gabriele Pagliai sui 100 farfalla.

Hanno poi conquistato l’argento: Lavinia Savino sui 50 farfalla, Caterina Fabiani (2013) nei 50 farfalla; Andrea Nania (2007) sui 50 dorso, Daniele Toni (nato nel Duemila) sui 200 farfalla, Gabriele Pagliai nei 100 farfalla. Infine, i bronzi sono stati procurati da Lucia Russetti (2012) sui 100 dorso, Anita Savino (2006) nei 100 farfalla; Andrea Nania sui 200 dorso e 200 misti. Hanno comunque partecipato, portando a termine delle buone prestazioni, anche Sirio Bartalucci, Pietro Testi, Melania Doccini, Arianna Nucci, Carlotta Caruso, Giuditta Pagliai, Ginevra Barnini, Mattia Firenzuoli, Leonardo Mancini, Ginevra Lavezzo, Andrea Leonardo Doccini, Vittoria Giovannetti, Domenico Cassiano, Marco Buti, Stefano Borzellino, Lucia Russetti e Caterina Fabiani. Un ottimo risultato, quindi, per il T.N.T. Empoli sia dal punto di vista organizzativo che agonistico per cominciare nel migliore dei modi la nuova stagione natatoria. Oltre che ai prossimi appuntamenti, però, la testa è già rivolta anche all’edizione 2024, in cui questa manifestazione diventerà maggiorenne con la società del direttore tecnico Giovanni Pistelli che cercherà ancora una volta di mettere a puntino una competizione ad alto tasso tecnico con in vasca le migliori società toscane e di tutto lo Stivale.