Meeting della Liberazione 2025: Atletica Siena ospita evento internazionale

E’ tutto pronto per l’edizione 2025 del Meeting della Liberazione, organizzato dall’Uisp Atletica Siena, come da tradizione, al campo scuola Renzo Corsi oggi, 25 aprile, data storica per la nascita dell’Italia democratica. La manifestazione, che il club senese propone dagli anni 90 e quest’anno supportata da Estra, è diventata un piacevole appuntamento dell’atletica leggera toscana.

In questo 2025, inoltre, il Meeting risulta inserito nel circuito ‘Toscana Meeting Tour-Meeting Bronze’, nonché nel Global Calendar World Athletics: le prestazioni conseguite, se di rilievo, serviranno ai singoli atleti come punteggio/standard per accedere ai massimi eventi internazionali.

La giornata si aprirà alle 9,45 con le competizioni dei giovanissimi; dalle 13,35, spazio alle categorie agonistiche. Scorrendo la lista degli iscritti (saranno presenti circa 700 atleti), in base a tempi e misure di accredito, si segnalano: nei 100m lo spagnolo Daniel Cerezo Munoz con 10"85, seguito dal portacolori dell’Uisp Atletica Siena Claudio Facchielli (11’’04, ma con personale di 10’’64); 62 gli iscritti in totale; nei 200m miglior tempo d’iscrizione (22’’15) per Stiven Lasko dell’Atletica Cascina; nei 3000m, 8’27’’65 per Giulio Moriconi dell’Atletica Winner Foligno; nei 100 femminili miglior accredito per Gaia Cardullo (Atletica Cascina), 12"13; nei 200m ottimo tempo d’iscrizione, 23’’93, per Eleonora Ricci (Fiamme Gialle); negli 800m miglior accredito, 2’15’’37, per la portacolori del club organizzatore, Mira Albertini.

Nei salti, nel lungo maschile si registra il 7.26m con cui è iscritto Nicholas Gavagni (Atletica Firenze Marathon). Nei lanci, nel disco, il siciliano Danilo D’Alessandro (Athletic Club 96 Alperia), con un accredito di 53.24m, sarà opposto a Marco Isidoro Mascali (Nissolino Sport), 50.08.

Nel martello maschile spicca il 64.09m di Gregorio Giorgis (Atletica Avis Macerata). Nel disco femminile risulta iscritta la più volte campionessa marocchina Mrabet Jihane con un accredito di 54.72m, 53.33 invece per Elena Varriale (Atletica Cascina); nel martello femminile 58.33 la misura d’iscrizione di Giulia Rossi (Atletica Cascina).

Nel disco juniores, in pedana il campione italiano invernale della categoria, Francesco D’Angelo (Atletica Studentesca Rieti Andrea Milardi), 52.59m, assieme al portacolori locale Duccio Bernardi, 47.47. Un particolare premio, come negli anni passati, sarà assegnato al vincitore degli 800m in memoria di Claudio Perucchini, storico presidente dell’Uisp Atletica Siena.

L’ingresso per assistere alle gare costerà 5 euro, mentre 3 euro è il prezzo fissato per i minori di 14 anni. L’accesso sarà ovviamente gratuito per bambino di età inferiore ai 6 anni.