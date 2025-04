Meeting della Liberazione: successi e record al campo scuola Renzo Corsi

Il 25 aprile, data simbolo di libertà e democrazia per il nostro Paese, si è disputato al campo scuola Renzo Corsi il tradizionale Meeting della Liberazione, quest’anno supportato da Estra. Una giornata di gare segnata da una numerosa partecipazione di atleti (oltre 700 presenti in pista) e da ottime prestazioni.

Tra i vincitori, da segnalare, in particolare, nelle gare di velocità, le prestazioni di Lasko Steven (Atletica Cascina), che nei 100 e 200m ha fermato il tempo rispettivamente in 10’’77 e 21’’81 e della sua compagna di squadra Gaia Cardullo che ha tagliato il traguardo dei 100m in 12’’27; nei 200m donne vittoria invece con il crono di 25’’02 per Eleonora Ricci (Ga Fiamme Gialle).

Negli 800m ottima prova dell’atleta di casa Mira Albertini, che ha concluso il doppio giro di pista con il tempo di 2’17’’37 e di Gianmarco Scaldini (Firenze Marathon), vincitore tra gli uomini del Memorial Perrucchini, con il crono di 1’56’’80. Nelle corse, da segnalare inoltre tra le donne il crono di 8’58"47 ottenuto da Abigael Chelangat (Libertas Unicusano Livorno) nei 3000m.

Ad alzare il livello tecnico della manifestazione ci ha pensato l’Allievo Mattia Bartolini (Grosseto Banca Tema), che, in gara nel lancio del disco, ha fatto registrare con la misura di 60.04m la seconda miglior prestazione di sempre a livello nazionale con l’attrezzo di categoria da 1.5kg. Nella gara del disco assoluta, invece, ottima la misura di 50.39m fatta registrare tra gli uomini da Danilo D’Alessandro (Athletic Club 96 Alperia) e quella di 46.10m tra le donne, di Elena Varriale (Atletica Cascina), mentre nel lancio del martello vittoria tra gli uomini di Gregorio Giorgis (Avis Macerata) con 62.09m e tra le donne di Angelica Gentili (Arcs Cus Perugia), con il lancio di 52.58m.

Tra gli spettatori e ospiti, presenti anche atleti di livello internazionale come il bronzo mondiale di salto in alto Elena Vallortigara e l’attuale detentore del record italiano di maratona Yohanes Chiappinelli, che hanno partecipato alle varie cerimonie di premiazione degli atleti in gara. Molte anche le autorità senesi presenti in pista, come gli assessori Riccardo Pagni e Lorenzo Lorè.

L’UISP Atletica Siena, nell’archiviare questa edizione del Meeting, ha voluto a ringraziare tutti i volontari che, a titolo gratuito, hanno contribuito al successo della manifestazione, sotto ogni aspetto. Nella giornata di domenica, inoltre, ad arricchire i successi del club, è arrivata la vittoria del titolo toscano Allievi di prove multiple, ottenuta da Luigi Prescrilli, Omar Bellugi e Andrea Giuliani con il punteggio finale di 11660 punti.

L’Uisp Atletica Siena scalda adesso il motore in vista dei prossimi impegni, come la fase regionale dei Cds Allievi in programma i prossimi 3 e 4 maggio a Firenze, e la fase regionale del Cds Assoluto che si terrà tra il 10 e l’11 maggio a Lucca.