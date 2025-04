Meeting della Liberazione: Uisp Atletica Siena prepara l'evento del 25 aprile

Dopo una stagione invernale ricca di successi dei suoi giovani, l’Uisp Atletica Siena è al lavoro per organizzare il Meeting della Liberazione in scena al campo scuola Renzo Corsi come sempre il 25 aprile. Con tre decenni di vita alle spalle, il Meeting è ormai un classico del panorama dell’atletica leggera toscana, per molti atleti lo start della stagione estiva. Il programma al mattino vede impegnate le categorie promozionali (fino agli Under 16) e al pomeriggio le categorie agonistiche (dagli Allievi/Under 18 in poi).

"Siamo orgogliosi di portare avanti questa manifestazione, singolare nel suo genere, che unisce tutte le categorie e che ha visto nel tempo transitare dal campo scuola anche delle eccellenze dell’atletica leggera Italiana – dice Matteo Bocci, presidente dell’Uisp Atletica Siena –. Siamo lieti di annunciare che il Meeting quest’anno avrà il patrocinio del Comune, mentre il sostegno di Estra permetterà di alzare gli standard".

L’evento godrà infatti anche del supporto dell’azienda leader nel settore dell’energia. "Il Meeting – afferma il presidente, Francesco Macrì – è un appuntamento simbolico che unisce sport e memoria, offrendo ai giovani atleti un’importante occasione di crescita e competizione. Siamo orgogliosi di sostenere la manifestazione e l’Uisp Atletica Siena che promuove i valori di libertà, impegno e aggregazione".