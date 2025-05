Melisa Tabaku trionfa ai campionati nazionali Uisp di Cesenatico

Melisa Tabaku ha vinto il titolo nazionale categoria "All around mini 3B junior Elite" ai campionati nazionali Uisp a Cesenatico. L’atleta della società Olympiagym Altopascio ha realizzato una magica prova. Ma sono stati molti altri i podi altopascesi. Il bilancio della rassegna tricolore per la società della Piana è eccezionale. Vediamo il dettaglio.

Jessica Bellagamba ha ottenuto il terzo posto "all around", ma, soprattutto, si è laureata campionessa nazionale al corpo libero nella categoria "Mini 3A Allieve". Sofia Giudice ha conquistato il secondo posto in volteggio nella categoria "Mini 3A Junior", mentre Celeste Incerpi ha raggiunto il terzo posto nella stessa specialità, categoria "Mini 3A Allieve". Melisa Tabaku, Luna Marchini e Jessica Bellagamba si sono piazzate, poi, al terzo posto a squadre nella categoria "Mini 3 mista".

A livello individuale Luna Marchini ha ottenuto il terzo posto nella specialità trave, categoria "Mini 3B". Il terzo posto a squadre nella categoria "Mini 3 Allieve" è andato a Ilenia, Sara, Celeste e Alice Simoncini che ha conquistato anche il secondo posto alla trave ("Mini 3A Allieve"), mentre Ilenia Sensi si è piazzata al terzo posto alla trave e al secondo posto alle parallele nella categoria "Mini 3B Allieve".

Un altro terzo posto a squadre è arrivato per Nicole, Gemma, Flavia Kishta e Samantha Galli nella categoria "Mini 3B". Flavia Kishta ha conquistato il titolo di campionessa nazionale alle parallele nella categoria "Mini 3B Junior".

Samantha Galli ha ottenuto il terzo posto alla trave nella "Prima categoria Elite". Giulia Menchini ha chiuso con un terzo posto al corpo libero nella categoria "Mini 4 Elite". Nadin Lemssaoui ha conquistato il secondo posto al volteggio ed è campionessa nazionale al corpo libero nella prima categoria di specialità. Infine Ginevra Di Stefano ha ottenuto tre podi nella categoria "Mini 4": terzo posto al corpo libero, secondo posto alla trave e secondo posto al volteggio.

Con il suo impegno costante nella promozione dello sport giovanile, Olympiagym si conferma una realtà significativa per il territorio di Altopascio, contribuendo alla crescita sportiva ed educativa di tante giovani atlete. Della serie: saranno famose.

Massimo Stefanini