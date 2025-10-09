Melissa Musacci già incanta. Al Comegym 5 medaglie

Melissa Musacci è tornata dalla sua prima esperienza internazionale con la bellezza di cinque medaglie al collo: la ginnasta della Raffaello Motto ha infatti totalizzato 3 ori e 2 argenti al Comegym, manifestazione giovanile di ginnastica dedicata ai paesi del Mediterraneo. Ad Istanbul, sede scelta per ospitare l’8ª edizione, la Musacci ha onorato nel modo migliore la convocazione in Nazionale, recitando un ruolo da assoluta protagonista nella categoria pre-junior. Il primo successo l’ha ottenuto nella gara a coppie, insieme ad Emma Visentin della Ginnastica Terranuova: le due azzurre hanno totalizzato 99.100 punti, distanziando nettamente Turchia e Grecia. Musacci ha poi fatto il pieno di medaglie nelle finali di specialità: oro alla palla (con 24.350 punti) e alle clavette (25.450), argento al cerchio (24.900) e al nastro (22.550).

"È stata un’emozione grandissima partecipare a questa competizione e rappresentare l’Italia – ha commentato la ginnasta viareggina, che ha mostrato il proprio potenziale... senza avvertire la tensione del debutto sulla scena internazionale – sono molto felice delle gare che ho disputato, spero di avere l’opportunità di disputarne altre in futuro".

A soli 13 anni, Melissa vanta già un palmarès top: campionessa d’Italia a squadre con la Motto lo scorso maggio, ha vinto 3 titoli nazionali individuali tra le Allieve (A1 nel 2021, A2 nel 2022 e A3 nel 2023), sfiorandone un 4° lo scorso anno tra le A4 (arrivò seconda). E ora è pronta a proseguire il percorso di crescita tra le A5, ultimo step prima del passaggio definitivo tra le junior. Musacci è solo l’ultima in ordine di tempo delle atlete Motto nel giro della Nazionale: Chiara Badii, Sofia Sicignano e Bianca Vignozzi per tre settimane si sono allenate con la squadra senior a Chieti in previsione degli appuntamenti della stagione 2026.