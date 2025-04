Memorial Alessandro Natali: 451 nuotatori in gara alla piscina Itis "Fermi"

Con il trofeo che si terrà alla piscina Itis "Fermi", domani, per l’intera giornata, entra in acqua la quarta edizione del Memorial Alessandro Natali, l’atleta del Circolo Nuoto Lucca rimpianto da tutti i compagni di squadra e non solo. Natali, anche titolare dello storico Bar Tre Cancelli, era un pilastro portante della squadra master del CNL, persona che viveva il mondo del nuoto nel pieno del suo spirito. Trascinatore per le nuove reclute e una certezza anche per i più veterani. Aveva 59 anni, quando ci lasciò il 3 febbraio 2019, durante una gara dei 1500 metri a Siena.

Anche nell’edizione 2025 il Memorial Natali porterà alla piscina di Lucca un gran numero di squadre e di atleti. Saranno presenti qualcosa come 55 squadre agonistiche, provenienti da tutte le regioni d’Italia: dalla Lombardia al Lazio, dal Piemonte al Veneto. La compagine più numerosa sarà quella del FLF Nuoto Livorno, con ben 50 atleti, seguita dal Nuoto Club Firenze e dal Circolo Nuoto Lucca con 35 atleti. Alla sfida prenderanno parte ben 451 nuotatori.

Quella che si svolgerà domenica prossima, sarà senza dubbio una delle manifestazioni più numerose e più riuscite del circuito FIN Toscano, con un ventaglio di 880 gare che si disputeranno in acqua, 12 staffette iscritte, 9 regioni partecipanti. Soddisfazione da parte del coach dell’ala agonistica dei master, anche organizzatore dell’evento, Alessandro Meregalli e dal presidente del Circolo Nuoto, Pietro Casali che si congratula con il team di atleti, pronti a divertirsi senza mai trascurare l’impegno.

La dirigenza del Circolo Nuoto Lucca coglie l’occasione per fare i migliori complimenti al gruppo master, un gruppo numeroso e molto unito, dove, prima di tutto, si guarda al divertimento, senza, però, trascurare la preparazione. Un gruppo che riesce, ad ogni primavera, a concretizzare una manifestazione natatoria speciale e superpartecipata che, a ogni edizione, puntualmente incenerisce record personali e di categoria.

Laura Sartini