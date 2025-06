Memorial benefico "A Cena con Mario e Mauro": sport e solidarietà a San Miniato

Dal campo di calcio a quello di padel con un unico obiettivo: ricordare due indimenticati pilastri della società nel segno della solidarietà. Torna il memorial benefico "A Cena con Mario e Mauro", organizzato dall’Asd Vitolini Calcio in memoria di Mario Proietti e Mauro Lastrucci, il primo storico presidente e il secondo fautore della realizzazione del campo sportivo locale. Una sesta edizione (nella foto Gianluca Proietti dell’Asd Vitolini Calcio durante la presentazione del 6° Memorial) che vedrà la partecipazione di ex calciatori professionisti come Massimo Maccarone, Daniele Croce, Mirko Valdifiori, Dario Dainelli e Francesco Caputo sfidarsi insieme ad altri ospiti speciali e a semplici appassionati in un torneo di padel.

L’appuntamento è per mercoledì prossimo al Centro Padel di San Miniato dalle 14 alle 19, con sei squadre i cui kit di gioco personalizzati saranno forniti dai tanti partner aderenti all’iniziativa. Alle 20.30, trasferimento alla Loggia dei Medici di Cerreto Guidi per la cena musicale con lotteria a premi a cura degli sponsor e la tradizionale asta benefica con oggetti esclusivi tra cimeli sportivi e maglie autografate dai campioni della Serie A.

La finalità benefica della giornata, che coniugare sport e solidarietà, è donare un ecografo portatile al reparto pediatrico dell’ospedale San Giuseppe. Continuare a far crescere l’evento, con uno sguardo alle tematiche sociali del Circondario, è l’obiettivo del sodalizio vinciano.