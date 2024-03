Memorial Duran, conto alla rovescia. Il piatto forte è il ritorno di Cristofori

Si avvicina a rapidi passi la 23esima edizione del Memorial Carlo Duran, previsto per venerdì 29 marzo al Palapalestre di via Porta Catene, l’appuntamento ormai storico per gli appassionati estensi e di tutta la penisola. Massimiliano Duran, che dell’evento è l’organizzatore, ha predisposto un programma come da consolidata tradizione diviso in due parti: la prima, con inizio alle 18, dedicata a otto match dilettantistici; la seconda, con inizio alle 21, riservata a cinque combattimenti professionisti. E’ già iniziata la prevendita dei biglietti alla Pugilistica Padana e al Padana Training Center di Porta Catene e sul sito Duran Boxing (20 euro la gradinata e 30 il bordo ring, validi sia per il pomeriggio che per la sera).

Gli occhi del pubblico saranno puntati soprattutto su Nicola Cristofori, al rientro dopo quasi due anni di inattività dovuti al grave incidente automobilistico di cui è rimasto vittima mentre era a fianco del conducente. Era in quel momento campione Wbc del Mediterraneo dei pesi medi e si apprestava all’imminente difesa della cintura, ma la drammatica frattura scomposta al braccio destro, ripetuti interventi chirurgici e la lunghissima riabilitazione, con gli inevitabili strascichi psicologici, ne avevano messo in pericolo persino la ripresa dell’attività. Con tanto coraggio e patimenti, Cristofori invece ce l’ha fatta ed è oggi determinato a cominciare da dove era rimasto.

C’è da scommettere che saranno tanti gli amici, gli appassionati e i ferraresi che vorranno partecipare alla resurrezione sportiva di Nicola.

Lo merita. Affronterà il medio di Belgrado Jankovic e se ogni cosa andrà per il meglio, tra due o tre match potrebbe guardare di nuovo verso le alte vette. Negli altri match, derby fuoco e fiamme tra i supergallo padanino Estefano Guerini (due pareggi con Obaid) e Sapone, della Ferrara Boxe di Roberto Croce. Sono ragazzi giovani, dal carattere guerriero e in possesso del colpo da ko. Sei round che promettono emozioni forti.

Inoltre ritornano in città due atleti già noti e ambedue padanini: il supermedio Alex Ciupitu e il superwelter italo-argentino Federico Schinina, che se la vedranno rispettivamente con Drasic e Sacire, ed infine il piuma Danilo Barile, dell’Alto Reno, al debutto professionistico contro il tenacissimo maghrebino El Ghouiyal, già rivale di Ahmed Obaid. Nel pomeriggio si cimenteranno per i colori della Pugilistica Padana otto tra i giovani migliori della compagine dei fratelli Duran, opposti ad una rappresentativa della Liguria.

Gualtiero Becchetti