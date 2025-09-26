’Memorial Grappolini’. In campo per un amico
Triangolare domani allo ’Scarpelli’ organizzato dal Bsc Big Mat
Tutto pronto per il ’Memorial Franco Grappolini’, il torneo di softball amatoriale targato Big Mat Bsc Grosseto. Domani, sul diamante dello stadio ’Simone Scarpelli’, si daranno battaglia i Warriors, gli Atletici e i Campari Red Sox.
"Invitiamo tutti gli appassionati – dice Davide Piccoli, responsabile del softball amatoriale del Big Mat Bsc Grosseto – a partecipare. Sarà una giornata all’insegna dello sport, del divertimento e soprattutto del piacere di stare insieme in un ambiente solare e accogliente. Ringraziamo la società per aver collaborato alla realizzazione del memorial, contribuendo alla promozione di una bella giornata in ricordo di Franco, figura che al baseball e al softball ha dedicato tutta la sua vita".
La prima partita alle 9, la seconda alle 11 e la terza alle 14, la finale invece si disputerà alle 16. Ogni match durerà novanta minuti e tra una gara e l’altra intercorrerà circa mezz’ora. Sempre domani, alle 18, si disputerà l’Home run derby con due giocatori per squadra che dovranno colpire dieci palle a testa, lanciate da un componente della stessa formazione. A seguire, infine, ci sarà la premiazione.
Durante lo svolgimento della manifestazione, al punto ristoro del Big Mat Bsc sarà possibile pranzare con un panino e le patatine fritte; a cena, invece, ci sarà al costo di dodici euro a persona il “giro pizza” con bibita a scelta. Per maggiori informazioni e prenotazioni telefonare al 335 6989739.
