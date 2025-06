Mercedes Trophy: Enrico Ceccato trionfa all'Adriatic Golf di Cervia

Sabato il circuito Mercedes Trophy ha aperto il fine settimana dell’Adriatic Golf di Cervia. Le vetture della casa di Stoccarda hanno fatto bella mostra davanti alla club house del circolo, mentre oltre 160 giocatori si sono dati battaglia per aggiudicarsi i premi in palio e l’accesso alla finale nazionale. Il piemontese Enrico Ceccato ha vinto pareggiando il par destinato ai professionisti di 71 colpi. In prima categoria Stelio Gardelli (42) ha superato di misura Riccardo Rusticali mentre Elisabetta Crocetti (40) ha completato il podio. In seconda Paola Biasini ha realizzato il miglior punteggio netto assoluto, ben 46 punti, risultando irraggiungibile per i bravi Enrico Marzocchi (41) e Francesca Rambaldi (40). Premi speciali a Monica Ferreri Cella (40) e Leonardo Ricci (38), rispettivamente migliori lady e senior. Il giorno seguente Simone Santovito con 76 colpi e Andrea Turchetti con 64 punti hanno vinto le categorie lorda e netta del Trofeo Batani, gara inserita nel circuito Mid Am. Alle loro spalle rispettivamente Luca Zanzani (82), nel lordo, Giovanni Venturi (70) e Fabio Di Pietro (71), nel netto.

Andrea Ronchi