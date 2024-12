Mezza Maratona di San Miniato, El Ouardy porta la Podistica Medicea sul podio

Prato, 10 dicembre 2024 - Mohammed El Ouardy ha portato la Podistica Medicea sul podio della Mezza Maratona di San Miniato, riuscendo nonostante una caduta iniziale (che gli ha fatto perdere un minuto) a rimontare sino al secondo posto finale. L'atleta del sodalizio di Poggio a Caiano ha chiuso con una medaglia d'argento la kermesse che ha visto sfidarsi agonisti provenienti da tutta Italia, fermando il cronometro sul tempo di 1h11'18". Lo scorso mese, lo stesso El Ouardy aveva oltretutto dato un contributo fondamentale per far sì che la Podistica ottenesse il sesto posto nella classifica delle società nell'ambito del Palio Fiorentino valido per il campionato toscano “master” (piazzandosi a sua volta sesto a livello assoluto). In precedenza, nelle ultime uscite, per il club poggese si era distinto anche Andrea Tronci, che era riuscito ad agguantare una medaglia d'argento nell'ambito del campionato toscano di mezza maratona Fidal al termine della gara svoltasi ad Arezzo. Argento nella sua categoria anche per Fabio Marinelli, nella Pisa Half Marathon (in una kermesse alla quale ha preso parte anche il compagno di squadra Matteo Lenzi).

G.F.