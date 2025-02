Mezza maratona di Scandicci, foto e classifica

Scandicci, 16 febbraio 2025 – Ventuno anni di corsa, ventuno anni di impegno per la legalità e la solidarietà. La mezza maratona di Scandicci, organizzata dall’Asd Il Ponte, ha celebrato la sua 21ª edizione confermandosi non solo come evento sportivo di rilievo, ma anche come un simbolo di lotta contro le mafie e di sostegno alla comunità. Accanto alla gara principale, la manifestazione ha proposto anche la 10 km non competitiva “Corsa contro le mafie” e la 5 km “Passeggiata della Legalità”, eventi che hanno ribadito il messaggio forte lanciato dagli organizzatori: lo sport come strumento di riscatto e impegno sociale. Simbolico e significativo il pacco gara, che come ogni anno ha incluso un sacchetto di arance coltivate sulle terre confiscate alla criminalità organizzata. Ma il cuore pulsante della giornata è stato senza dubbio il grande gesto di solidarietà compiuto grazie alla raccolta fondi promossa dall’ETS Regalami un Sorriso e al generoso contributo di Claudio Casalini, socio del Ponte di Scandicci.

Con i fondi raccolti è stato donato un defibrillatore alla ASD Prato Nord, un dispositivo che può fare la differenza tra la vita e la morte. Un gesto che assume un valore ancora più profondo se si ricorda quanto accadde proprio cinque anni fa su questo stesso percorso: la dottoressa Annamaria Durval, presente anche oggi alla consegna, salvò la vita a un podista grazie a un defibrillatore. Parole di grande apprezzamento sono arrivate dalla sindaca di Scandicci, che ha elogiato l’impegno della Podistica Il Ponte e ha annunciato che il prossimo anno sarà lei stessa in gara. Un riconoscimento meritato per un evento che, oltre a promuovere lo sport, si distingue per il suo forte impatto sociale. Al via, sotto il sole primaverile, si sono presentati oltre 1.000 partecipanti, in una giornata che ha unito passione, impegno e valori autentici.

La gara si è svolta sotto l’egida della UISP e con il patrocinio del Comune di Scandicci, con un servizio fotografico curato dall’ETS Regalami un Sorriso, alla quale gli organizzatori hanno destinato, come da tradizione, un generoso contributo. Un’edizione che ha lasciato il segno, non solo per il successo sportivo, ma soprattutto per la dimostrazione concreta di come la corsa possa diventare un potente strumento di cambiamento.