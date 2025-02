Mezza Passatore: funziona

È stata un successo la prima edizione della "50 km Aspettando il Passatore Special Edition", gara podistica organizzata dall’Asd 100 km del Passatore, disputatasi domenica scorsa nel Circuito Ciclistico ’Vito Ortelli’ in Via Lesi, a Faenza, dalle 7.30 alle 9.30 la 50 km. La corsa si è svolta su un circuito asfaltato di 1.190,5 metri. Questo evento ha anticipato la 50ª edizione della celebre Firenze-Faenza prevista il 24-25 maggio. Sul gradino più alto del podio è salito Matteo Lucchese, atleta della Bergamo Stars Atletica che recentemente vincitore della Orva Ultramaratona della Pace sul Lamone, arrivato primo con il tempo di 3h16’36’’.

Alle sue spalle sono giunti Dario Pietro Ferrante della Asd Universitas Pa con un ritardo di meno di 5 minuti dal battistrada e il faentino Christian Reali della Polisportiva Dilettanti Santa Lucia con il tempo di 3h30’35’’. In campo femminile si è invece imposta l’ultima vincitrice della 100 km del Passatore, Federica Moroni (Atletica Rimini Nord), siglando il crono di 3h36’39’’ e chiudendo come quinta assoluta. Secondo posto per Daniela Valgimigli (Santarcangelo Liferunner) giunta al traguardo in 3h43’’ (sesta assoluta), mentre terza è arrivata Silvia Torricelli (Tricolore Sport Marathon Asd) che ha corso in 4h08’38’’.

La "50 km Aspettando il Passatore Special Edition" ha visto alla partenza e alle premiazioni l’assessore allo sport del Comune di Faenza, Martina Laghi, del presidente della Firenze-Faenza Giordano Zinzani, di Francesca Baldi per lo CSEN e Tatiana Khitrova per l’Asd 100 km del Passatore. Alle 14, sempre al Circuito Ciclistico "Vito Ortelli", si è svolta la premiazione del vincitore della 100 km del Passatore 2024 in seguito alla squalifica Fidal per doping di Federico Furiani. La corsa è stata quindi vinta da Massimo Giacopuzzi che è ufficialmente il vincitore dell’ultima Firenze-Faenza. Al secondo posto David Colgan, al terzo Dario Pietro Ferrante. Alle premiazioni erano presenti l’ex plurivincitrice della ‘Cento’ Monica Casiraghi e l’ultramaratoneta Serena Natolini.