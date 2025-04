Michelangelo Fanani conquista il terzo titolo tricolore nella mezza maratona dei vigili del fuoco

Terzo titolo tricolore di mezza maratona nel campionato italiano riservato ai vigili del fuoco per Michelangelo Fanani di Villetta di San Romano, che riveste nel corpo dei vigili del fuoco la qualifica di caporeparto, attualmente capo distaccamento nella sede di località Ortomurato di Castelnuovo.

Fanani ancora una volta è stato grande protagonista nella ventunesima edizione della "Mezza maratona della concordia - Città di Agrigento", valevole per la ventitreesima edizione del campionato italiano vigili del fuoco di mezza maratona "Memorial "Carmelo Messinese", conquistando per la terza volta il titolo di campione italiano di categoria "SM55" (dai 55 ai 59 anni) dei vigili del fuoco. In precedenza Fanani aveva vinto il titolo tricolore dei vigili del fuoco a Ravenna nel 2022 e a Ragusa nel 2023.

Gabriele Benedetti, sempre del Gp Parco Alpi Apuane, con il tempo di 41’ 12”, ha vinto la classica gara in salita di 9 km, con arrivo al monumento del Faro che ricorda le 44 vittime della sciagura aerea del "Vega 10" del 3 marzo 1977, nelle vicinanze di Calci, in provincia di Pisa. Ha preceduto Domenico Passuello, del "Sdc", di soli 2”.

Nella classifica assoluta da rimarcare, per la squadra garfagnina, anche il quinto posto di Giacomo Molinaro e il buon secondo posto, nella gara "Veterani", per Marino Mimmo.

Lo squadrone biancoverde del Gp Parco Alpi Apuane Team Ecoverde Cetilar del presidente Graziano Poli, del direttore sportivo Paolo Bonatti e della segretaria generale e manager della società Paola Lazzini ha bissato il successo del 2024 nella classifica a squadre, con ben 30 atleti che hanno chiuso la gara.

In evidenza anche Nicola Cappelli che ha stabilito il nuovo personale nella mezza maratona Roma-Ostia, percorrendo i 21 chilometri del percorso in 1h 17’, al decimo posto della categoria "SM45". Sempre nella 21 km di Tortona di Alessandria, grande rientro per Mattia Scalas, che è stato terzo assoluto in 1h 9’ e, infine, bravi anche Roberto Tognari e Irene Monterotti nella maratona di Tokio, gara inserita nelle "Major marathon", le sette gare di 42 chilometri più importanti del mondo.

Dino Magistrelli