Michele Antonelli festeggia l'argento agli Europei di marcia a Podebrady

"Sono soddisfatto per la medaglia, per il tempo fatto registrare e per avere firmato un’impresa davanti a mia figlia e alla mia compagna". Non mancano per il marciatore maceratese Michele Antonelli i motivi per festeggiare l’argento conquistato con la nazionale agli Europei a squadre di marcia a Podebrady (Repubblica Ceca). "Il personale di 1.20:43 è il mio miglior risultato nella 20 km, fino a un certo tempo fa sembra impossibile riuscire a fermare il cronometro sotto a 1.21 considerando che pratico questa distanza da un anno e mezzo. Per me è stato il decimo anno consecutivo che gareggio in nazionale, ma stavolta ha un sapore particolarissimo perché l’ho fatto di fronte alla mia compagna Viola e a mia figlia Ophelia. Quando negli anni rivedrò le foto scattate in questi giorni sarà uno tsunami di ricordi perché è stato un qualcosa di speciale condividere con loro la gioia della medaglia". È stata una gara complicata. "La difficoltà – sottolinea – è data dal livello diventato altissimo, ho concluso al decimo posto e credo che in passato questo tempo mi avrebbe fatto scalare qualche posizione. È stata una gara in cui il vincitore ha fatto registrare il record della manifestazione e nessuno è andato forte come lo spagnolo mentre il nostro Fortunato ha tagliato al secondo posto". Sono momenti speciali e si affollano tanti pensieri nella mente di un atleta quando s’incammina verso il podio. "C’era in me – dice – la convinzione che assieme ai compagni di squadra abbiamo scritto un’altra bella pagina dell’atletica italiana, che avevamo fatto qualcosa di importante per lo sport azzurro: ho provato in me tanto orgoglio". E adesso? "Ora si torna a casa, ma il 7 sarò in Spagna al meeting internazionale di La Coruna dove gareggerò come individualista, poi ci sarà il campionato italiano e vediamo cosa mi riserverà il finale di stagione". Ora Antonelli vive a Catania, ma è sempre forte il legame con la sua Macerata. "Nello staff azzurro c’era mio fratello Luca che è un fisioterapista e a fine mese sarò nella mia città in occasione del battesimo di Ophelia".