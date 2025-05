Michele Guerra debutta nel campionato mondiale di flat track a Terenzano

Michele Guerra, pilota di Bagnacavallo che corre da quattro anni con i colori del Moto club Ravenna, è in procinto di debuttare nel campionato mondiale di ‘flat track’. L’esordio nel circus iridato è in programma domenica prossima sulla pista di Terenzano (Udine). Il Mondiale proseguirà poi con le tappe europee in Germania, Croazia, Repubblica Ceca e Ungheria.

Il flat track è una disciplina spettacolare, figlia dello speedway, che si corre su una pista ovale in terra battuta. Si tratta di una specialità di nicchia, che si corre su una pista particolare, tant’è vero che, oltre a quella del Moto club Ravenna, in Italia, se ne contano solo altre 4.

Guerra, che nel 2024 ha vinto il trofeo nazionale ‘Dust & Fun’, ha anche partecipato a qualche gara del campionato italiano, ottenendo peraltro qualche buon risultato. Ora c’è il salto di qualità. Sempre restando in tema di flat track, il 22 giugno e 5 ottobre, la pista del Moto club Ravenna ospiterà due tappe del trofeo nazionale ‘Dust & Fun’ e il campionato italiano.