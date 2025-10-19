Milano torna a scaldare il ghiaccio. Ecco la nuova “Libertas League“

Dopo aver rinunciato, interrompendo così un lungo percorso di storia, alla partecipazione nei campionati della FISG (Federazione Italiana Sport del Ghiaccio) l’ hockey milanese prova a rinforzare il proprio nome nella nuova Lega Hockey Libertas. Trattasi della la neonata lega hockeystica privata -guidata da Libertas Nazionale, ente di promozione sportiva riconosciuto dal Coni- che si fonda sulla base del CNHL (Campionato Nazionale Hockey Libertas, andato in scena dal 2019 al 2024). A supportare e promuovere mediaticamente la LHL sarà soprattutto Milano Hockey City, community indipendente che da anni si incarica di sviluppare la disciplina nel territorio milanese.

"Lega Hockey Libertas nasce da un gruppo direttivo che condivide valori e passione, contraddistinto dalla determinazione a far crescere il movimento. Questo obiettivo porta con sé una grande responsabilità, cioè dare nuova linfa all’ hockey su ghiaccio italiano in un contesto che continua a soffrire la mancanza di strutture e trasmette insufficiente attenzione alla pratica di base. Vogliamo garantire continuità e futuro a una comunità che merita di crescere", spiega Daniele Trasente, presidente dell’LHL. Nello specifico dunque l’idea è quella di dare una possibilità di praticare hockey su ghiaccio al più ampio numero di appassionati, senza mettere limiti al numero di stranieri e incentivando l’attività di base e il movimento femminile con rose sia miste che composte interamente da donne (come nel caso delle Valchirie Milano).

Nella stagione 2025/26, appena cominciata, partecipano alla LHL oltre 1000 atleti e atlete, divisi in un totale di 28 squadre. 18 di queste derivano da club di Milano, segno ulteriore della volontà di far vivere nuovamente questo sport nel capoluogo lombardo, specialmente durante l’annata che porterà alle Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026. Sul modello del vecchio CNHL, le 28 compagini iscritte saranno distribuite in tre campionati senior (Cat. A, Cat. B, Cat. C). Nella Categoria A, il torneo di prima fascia dedicato a professionisti ed ex professionisti, a giocarsi il tricolore saranno Varese Crazy Bees (campione d’Italia negli ultimi due anni), Fanano Miners, Black Angels Milano, Diavoli Rossoneri Sesto San Giovanni, Fighters Milano, Sgularat Milano, Vikings Milano, Torino Bulls e Real Torino.

Dopo la Regular Season ogni categoria avrà le proprie Final Four che si disputeranno tra il 24 e il 31 maggio 2026. E oltre a tutto ciò si terrà pure un torneo Junior, composto da 10 squadre giovanili. Da capire, nel corso dei prossimi mesi, se la LHL -forte del proprio status “privato“ (che dovrebbe garantire maggiore stabilità e organizzazione complessiva) riconosciuto dal Coni- potrà rappresentare un’alternativa concreta alle competizioni FISG. Quest’ultime da anni infatti ospitano squadre che faticano a sopravvivere o più semplicemente a progettare il futuro a causa dei numerosi paletti strutturali ed economici imposti.