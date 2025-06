Minigolf. Grande evento nei giorni scorsi a Cavriglia

Arezzo, 11 giugno 2025 – Grande partecipazione e ottimo livello tecnico per i Campionati Italiani Assoluti di Minigolf, andati in scena a Cavriglia, dove per alcuni giorni si sono sfidati i migliori interpreti della disciplina sotto l’egida della Figest, la Federazione Italiana Giochi e Sport Tradizionali. Nella competizione a squadre, il titolo italiano femminile è andato al Minigolf Club di Cusano Milanino, che ha conquistato il diritto a partecipare alla Minigolf Champions League Final 2026. Al secondo posto si è classificato il Minigolf Club Follonica. Per quanto riguarda le squadre maschili, il MGC Novi Ligure si è laureato Campione d'Italia 2025, garantendosi anch'esso la partecipazione alla Minigolf Champions League 2026. Al secondo posto il Gsp Vergiate e al terzo il Minigolf Club Cusano Milanino, a testimonianza di un elevato livello tecnico generale.

Le gare individuali, invece, hanno visto l'assegnazione di prestigiosi titoli: per la categoria Femminile 1ª classificata: Anna Bandera (Minigolf Club Cusano), 2ª classificata Paola Tecchio ( Minigolf Club Follonica), 3ª classificata Silvia Bandera ( Minigolf Club Cusano). Nella categoria Uomini 1° classificato: Paolo Porta (MGC Novi Ligure), 2° classificato Cristian Pinton ( Minigolf Club Cusano) e 3° classificato Emanuele Prestinari (Mgc Novi Ligure). Nella categoria Under 23 gradino più alto del podio per Valerio Marcoaldi (Gsp Vergiate), secondo posto per Marco Broggi (MGC Mainz) e terzo per Ryan Giroldini (Gsp Vergiate). Su tutte le prestazioni spicca il risultato di Paolo Porta (Mgc Novi Ligure), il quale, oltre a vincere il titolo di Campione italiano assoluto, ha eguagliato il record mondiale su 2 percorsi da 18 buche (36 colpi) e il record mondiale su 4 percorsi da 18 buche (73 colpi), una performance eccezionale che sottolinea il livello altissimo della competizione.

Infine, i Campionati Italiani Match Play che hanno visto l’assegnazione dei titoli italiani nell'ultima giornata di gare. Nel Match Play Femminile 1ª classificata: Silvia Bandera (Minigolf Club Cusano), 2ª classificata Tiziana Chiaravalli (Mgc Novi Ligure), 3ª classificata Anna Bandera (Minigolf Club Cusano). Nel Match Play Maschile 1° classificato Omar Sessa (Mgc Novi Ligure), 2° classificato Duccio Cheli ( Minigolf Club Follonica) e 3° classificato Roberto Garbui (Gsp Vergiate). A tracciare un bilancio della manifestazione è stato il presidente nazionale Figest, Enzo Casadidio, che ha espresso grande soddisfazione per l’andamento dell’evento: «Sono estremamente soddisfatto per l'ottima riuscita di questi Campionati Italiani Assoluti di Minigolf a Cavriglia. L'organizzazione è stata impeccabile e il livello tecnico degli atleti davvero elevatissimo, a conferma del grande lavoro che si sta portando avanti nel settore».

Casadidio ha poi sottolineato il valore sportivo e sociale del minigolf, definendolo «una delle specialità più rappresentative della Figest, capace di unire precisione, strategia e divertimento, e di coinvolgere atleti di tutte le età». Un plauso anche al territorio: «Eventi come questo sono fondamentali per promuovere la disciplina e valorizzare i nostri talenti. Un ringraziamento va a tutti i partecipanti, agli organizzatori locali, al Comune di Cavriglia e al Coni per il prezioso supporto».