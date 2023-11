Mma e kick boxing: ben 28 match sono andati in scena alla palestra Cavina. Road to Blaze, altro passo avanti Evento di sport di combattimento a Imola con 60 combattenti dilettanti provenienti da tutta Italia. L'evento ha lanciato l'appuntamento principale 'Blaze' con sfide tra atleti professionisti. Vittorie per decisione unanime, ai punti e per ko.