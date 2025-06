Modena Baseball sfida Athletics Bologna: big match decisivo per i playoff scudetto

Momento della verita per i sogni di gloria di un Modena alla ricerca di una identità da verificare oggi al Torri, contro gli ospiti e leader del girone, l’Athletics Bologna. Un vero big match in una doppia sfida dal valore infinito, un vero e proprio spareggio vista la volata finale di 10 gare del ritorno. Unica nota stonata è quella che viene spiegata dalla voce del presidente Campioli (nella foto): "C’è grande rammarico e delusione per i tifosi - così Campioli - vittime della burocrazia, perché la commissione a oggi non ha certificato né omologato l’accesso alla tribuna, a nome del Modena Baseball ci scusiamo con tutte le squadre, atleti, dirigenti, tifosi, impegnati sui nostri tre diamanti tra oggi e domani". Per la cronaca luci poche, ombre tante, non propongono per questa attesa sfida una Paganelli al top.

Tutto diventa però possibile nel girone dalle mille sorprese, contro la rivelazione Athletics, in fuga dopo 9 vittorie e 3 sconfitte, inseguita a ruota da Modena e Fiorentina con 6 vittorie e 4 sconfitte. Sarà chiaramente, salvo sorprese, una lotta fratricida tra i protagonisti di un lungo braccio di ferro r che, alla fine, premierà solo due team vincenti verso i playoff scudetto. Gli score per ora vedono gli Athletics con media battuta di 238, una media punti lanciatori a 2,68. Su tutti il pitcher Nepoti (punti 2,75), seguito dal lanciatore straniero Perdomo (punti 2,21). Modena si propone in attacco con una media battuta di 254, forte di bomber Russo (mb 425), Guevara (mb 342), Vasquez (mb 303), monte di lancio punti 2,85, con le armi vincenti Infante Junior (punti 3,64) e col cubano Escudero con media punti pari a 0. Le aspettative non sono poche per tutti i due team in una sfida molto aperta a sorprese, anche se i grandi favoriti sono gli Athletics, col morale alle stelle essendo leader del torneo. Il pallino, anzi la palla, passa in mano ai ragazzi di Pisano, per guidare e cambiare le carte in tavola di una Paganelli che deve farsi valere: ci sono le possibilita per dimostrare una volta per tutte quanto vale e quanto vuole evitare il fallimento di una stagione, passando al turno successivo per non buttare al vento un’intera annata, iniziata con ambizione e che vede i gialloblù spesso sofferenti. Diretta streaming su YouTube sul canale Fibs, opionista Carlo Ventura.

Serie C. Domani al Torri, la C di Modena Baseball, dopo il 24-13 a Ravenna, ospita Imola. Softball: Under 16 in casa sabato al Torri con Old Parma alle 16. Under 13 Modena & Reggio domani alle 11 ospita Parma Junior, obiettivo quarto posto.

Giorgio Antonelli