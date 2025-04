Modena domina Athletics Bologna: vittoria schiacciante in Serie A

ATHLETICS BOLOGNA

2

MODENA

8

Athletics Bo: Lanciatore Perdomo (perdente).

Paganelli Mo. Lanciatori Calero (Vincente), Martinelli. Escudero

Modena: Vasquez, Ferri, Guevara (Angelotti), Russo dh, Moronta (Vecchi), Pompilio, Martinez, Cirilli, Lambertini.

Punti: Bo 000 200 000 P.2, Bv.5 -- Mo 211 301 000 Pu.8, Bv.14

Gara Due. Punteggio pieno con due meritate vittorie nel debutto gialloblu in serie A col Bologna. I ragazzi di Pisano in grande giornata galvanizzati dalla sofferta vittoria in gara uno, non hanno lasciato nulla al caso. Prendono subito in mano la gara pomeridiana, contro un Athletics che ha accusato il colpo mattutino. Subito a 1000 i gialloblu sono padroni del match da inizio alla fine, con i locali che soffrono ma non entrano in partita. Valide dopo valide Modena non perdona con punti ad ogni attacco, su tutti la grande forma di bomber Russo (foto), 4 le valide su 5 turni con 3 punti a casa. Grande il merito del pitcher Calero sorretto da una difesa da manuale al top, esce vincente con bottino di 8 punti a 2.

Sale sul monte la giovane promessa Martinelli, con la fiducia del coach Burguillos, si fa valere con ottimi lanci e tre k eliminati al piatto, vera benzina per il morale, chiude la gara sul monte Escudero non ancora al “top”, sul finale di 8 a 2. Softball Modena. Le ragazze Modena & Reggio Under 13, mercoledì 25 aprile a Parma sfiorano il colpo: gara uno persa 14 a 13 (extra inning) gara due vittoria 8 a 2 su tutte Jusra Abdel. Domenica 27 in casa col Collecchio doppio stop 0 a 13 e 5 a 14. Ottime le prestazioni della Brandoli e Fornari.

Giorgio Antonelli