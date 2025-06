Modena ferma la Fiorentina: pareggio amaro e fuga dell'Athletics Bologna

Modena di forza impone il pareggio alla Fiorentina, un’amara divisione della posta, vista anche la fuga del rivale Athletics Bologna, prossimo avversario al Torri, ora primo con 9 vittorie, 3 sconfitte, davanti a Fiorentina e Modena (6-4). Dopo una settimana di chiarimenti della società nei confronti di giocatori e coach, in merito ai nuovi obiettivi, urge un percorso al top nelle 10 gare girone di ritorno, col solo obiettivo di lottare tutti assieme, con giusti stimoli alla seconda fase playoff.

FIORENTINA

6

PAGANELLI MODENA

5

FIORENTINA: Lanciatori Martinez Holguin, Francini (Vincente).

MODENA: Cirilli, Vasquez, Guevara, Russo, Angelotti, Ferri, Lambertini, Scerrato, Martinez. Lanc: Infante Junior, Campanella, Dall’olio (Perdente).

Punti: FIO 100 021 002 pu.6 bv.9 -- MOD 002 100 020 020 pu.5 bv.14

Gara Uno. Inizio contratto della sfida doppio valore, locali subito sull’ 1-0, Modena non si scompone, di forza va sul 2-1 fine terzo inning. Sul monte ottima prestazione di Infante contro l’ex di turno Martinez. Sfida aperta, tra quinta e sesta ripresa cala Infante dopo un’ottima gara. Arrivano 3 punti, parziale 4-3 per i locali: gara aperta, tutto può succedere, entra Campanella, contro Fabrini. Modena di forza sul

5-4 tiene il pallino in mano. Allo scadere colpo di scena e ko inatteso immeritato; sul 5-5 nella 9° ripresa sale sul monte il freddo pitcher Dall’ Olio, ma un bel lancio a filo vede il potente Becantini, all’ultimo respiro, sparare un fuoricampo da un punto che evita gli extra inning.

FIORENTINA

O

PAGANELLI MODENA

2

FIORENTINA: Lanciatori Bellicelli (Perdente) Quintana, Tagliaferri.

MODENA: Vasquez, Ferri, Guevara, Russo, Angelotti (Vecchi Galli), Pompilio, Cirilli, Scerrato, Martinez. Lanc: Escudero (Vincente), Calero.

Punti: FIO 000 000 000 pu.0 bv.3 – MOD 010 000 001 pu.2 bv.6.

Gara Due. I gialloblù, col dente avvelenato per il ko di gara uno, guidano il match dal primo all’ultimo inning. Per i locali solo sofferenza, Modena sfrutta il punto, del secondo inning. Escudero e il pitcher locale di fatto vincono la sfida contro gli attacchi. Al primo calo si rischia il tonfo, che non arriva vista la fame vittoria gialloblù, che al 9° sferrano il colpo del ko sul 2-0. Un po’ di brividi servono sul finale per un team che deve pensare in grande. Calero al top sul monte chiude di forza sul 2-0.

Giorgio Antonelli