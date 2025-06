Modena ospiterà gli Skating Fest 2025: oltre 1250 giovani atleti al PalaMadiba

Sarà Modena ad ospitare gli Skating Fest 2025, i campionati nazionali Uisp di pattinaggio, con oltre mille esibizioni e più di 1250 atlete e atleti dai 5 ai 12 anni che animeranno il PalaMadiba, da lunedì 23 giugno a giovedì 3 luglio, nelle specialità di Formula Uga-Uisp giovani atleti, sia singola, che di coppia. "Abbiamo accolto con molto piacere la scelta di ospitare nella nostra città i campionati nazionali Uisp – commenta Vera Tavoni, presidente di Uisp Modena – perché eventi come questo portano sempre con sé messaggi di collaborazione e arricchiscono la cittadinanza. È indubbio che ci saranno classifiche e aspettative, ma spero possa anche essere un momento di divertimento e complicità per atleti e famiglie. Noi lavoreremo affinché venga garantita la massima efficienza".

Grazie alla collaborazione di Sda pattinaggio Uisp con il comune di Modena, la Polisportiva Modena Est, Junior Sacca Modena e la società di promozione del centro storico Amore Mio, l’iniziativa racchiude in un’unica sede il meglio dell’agonismo modenese, con una media di tre gare al giorno, a partire dalle 7.30 del mattino fino alle 19.30 di sera, e oltre 4000 visitatori previsti.

Una settimana per seguire una competizione intensa e ricca di attività ma, come sottolinea l’Assessore allo sport del comune di Modena Andrea Bortolamasi, anche un’occasione per gli ospiti di scoprire il centro storico di Modena, i musei e la sua cucina: "Questo campionato è un esempio della vitalità nell’ambito associativo e sportivo della nostra città, ma è anche un evento di richiamo nazionale che muove numeri importanti sia in termine di atleti e atlete, che in termini di turismo. Lo sport è uno strumento di valorizzazione e di promozione, poiché permette di scoprire nuove città e rafforzare i percorsi di crescita del territorio".

Milena Soci