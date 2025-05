Modena trionfa a Rimini: Lambertini e Campanella protagonisti

new rimini

3

modena

6

RIMINI: lanciatori Canuti, Tognacci (Perdente). Paganelli

MODENA: Martinez, Ferri, Guevara, Russo, Pompilio, Angelotti, Lambertini dh, Cirilli, Scerrato. Lanciatori: Infante Junior, Campanella (Vincente) Paltrinieri (Salvezza).

Punti: RI 010 100 001 pu.3, bv.4. MO 000 000 123 pu.6, bv.8

Modena dalle 7 vite, viste le numerose assenze, di forza e carattere vince e convince sul diamante di Rimini. I ragazzi di Pisano hanno risposto sul campo agli infortuni, con una prestazione da grande squadra. Sul monte di lancio un valido Infante Junior si fa valere, e frena il Rimini per 6 riprese. Sul parziale sotto di 2 a 0 i gialloblù reagiscono di forza. Bomber Lorenzo Lambertini al 7° sblocca il match con un home run stellare. Sul 1 a 2 Modena come un diesel macina valide su valide (su tutti il citato Lambertini, Guevara, Angelotti, Russo) con punti ogni inning. La svolta la serve il pitcher vincente Lorenzo Campanella (foto) migliore in campo, suo il merito, condiviso con Lambertini, dell’attesa riscossa gialloblù. Modena accorcia all’ ottavo con 2 punti e poi il sorpasso, con Martinez, Guevara, Angelotti e Russo sul 3 a 2. Rimini accusa il colpo, Modena non molla la preda va in fuga prima sul 4 a 2 poi sul 6 a 3 trascinato da un grande Campanella. Qualche brivido nella 9° ripresa. La Paganelli ha messo in luce un team ambizioso che può giocarsi una grande alta classifica con qualsiasi team.

Giorgio Antonelli