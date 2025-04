Mogliano supera Valorugby 35-26: ennesima sconfitta per i Diavoli

Mogliano

35

Valorugby

26

MOGLIANO VENETO: Peruzzo; Drago (31’-41’ Gentile), Zanandrea (42’ Garbisi), Vanzella, Dal Zilio (cap.); Ferrarin, Tizzano; Kingi (44’ Marini), Brevigliero (42’ Pontarini), Pettinelli (44’ Lazzaroni); Baldino (42’ Finotto), Carraro; Avaca E., Ferraro (44’ Sangiorgi, 73’ Ferraro), Aminu (44’ Gallorini) All.: U.Casellato.

VALORUGBY EMILIA: Farolini; Bruno, Majstorovic (52’ F.Schiabel), Bertaccini (cap.),Lazzarin (64’ Bozzoni); Newton (31’ Cuoghi), Renton; Ruaro, Sbrocco, Paolucci; Pisicchio (68’ Cenedese), Schinchirimini; Favre (57’ Dan.Rimpelli), Cruz (57’ Silva), Diaz (57’ Rossi). All: M.Violi.

Arbitro: F.Meschini, di Milano.

Marcatori: 7’ meta Kingi, 9’ meta Peruzzo, tr Ferrarin, 12’ meta Ruaro tr Farolini, 15’ meta Cruz tr Farolini, 32’ meta Ruaro tr Farolini; 42’ meta Peruzzo tr Ferrarin, 51’ meta Peruzzo tr Ferrarin, 54’ cp Peruzzo, 73’ cp Ferrarin, 76’ cp Ferrarin, 80’ meta Rossi.

Note: giallo ad Aminu (32), Rimpelli (73’).

Il Veneto e le ’provinciali’ si confermano terreno irto di rovi per il Valorugby, che a Mogliano incappa nell’ennesima sconfitta di questa stagione cadenzata da tanti alti e bassi. "Dobbiamo dare continuità alle vittorie", aveva intimato alla vigilia Violi. Macché! I Diavoli non sono riusciti nemmeno a dare continuità alle due frazioni, emergendo con autorità nel primo tempo ma franando nella ripresa. Il punto di bonus strappato all’ultimo minuto e la concomitante sconfitta delle Fiamme Oro lasciano però immutata la corsa al quarto posto: i Diavoli dovranno vincere a fine mese al Mirabello contro Viadana, che ieri ha strapazzato Rovigo con 10 mete.

Inizio pessimo per i granata, che dopo 10’ si ritrovano sotto 12-0 per le mete di Kingi e Peruzzo. La partita però è un po’ "matta" e il timone del gioco passa di colpo in mano reggiana. Gli uomini di Violi vanno a segno con Ruaro, grazie a un’iniziativa del ’vecchio’ Majstorovic e, pochi minuti dopo, trovano il sorpasso, 12-14, con l’8ª meta stagionale di Cruz. I Diavoli costringono il pilone Aminu al giallo e conquistano la terza meta, ancora con Ruaro; Farolini non sbaglia ed è 12-21, culmine del pomeriggio granata. Anche la Canalina, dove si gioca il derby di C1, accoglie con un’ovazione la notizia del sorpasso.

Dagli spogliatoi riemerge però il Mogliano di queste ultime settimane, capace di viaggiare nel girone di ritorno a ritmi da primato. I biancoblù vanno due volte in meta con Peruzzo e ribaltano la situazione, ampliando poi il gap (35-21) con tre punizioni. Solo all’80’ arriva l’ultimo sussulto granata con Bruno che lancia Rossi verso la meta e il punto di bonus. Ora lunga pausa fino al 26 aprile, quando il Mirabello ospiterà un ’derby del Po’ che varrà ancor più del solito.

Serie A Elite, altri risultati: Viadana-Rovigo 62-34, Fiamme Oro-Petrarca 21-26, oggi 15.30 Lazio-Colorno, Rangers-Lyons.

Classifica: Viadana 68, Rovigo 62, Petrarca 61, Valorugby 53; Fiamme Oro 50, Mogliano 43, Colorno 34, Rangers 24, Lyons 19; Lazio 7.