MOLTI I PODI CONQUISTATI DAI PORTACOLORI DELLA SOCIETA’ MAREMMANA. Sakura, ottime prestazioni dei giovani atleti al "Trofeo Città di Piombino»

Judo Sakura sugli scudi. La società grossetana è stata impegnata a Piombino. Prima nella manifestazione di qualificazione Toscana per il Campionato Italiano A2 Junior (con l’atleta Nicoleta Bularga che, piazzandosi al primo posto, ottiene il pass per il le finali nazionali Under 21 che si terranno a fine mese ad Andria. Poi per il Campionato Regionale cinture chiare dove le Esordienti B alla loro prima esperienza si sono qualificate: Alice Medici ha ottenuto il terzo posto e Giada Conti il quinto posto. Per il Trofeo Città di Piombino erano invece impegnate le classi non agonistiche dove i piccoli atleti del Sakura si sono piazzati al primo posto Cesare Lucchetti, Edward Bularga, Ilinca Pitel, Beatrice Giannico, Lorenzo Giannico; secondo posto per Lavinia Sprinceana, Robert Baranetskyy e Giammarco Barraco; terzo posto per Manuel Mazzetti, Dominique Pellegrini. L’atleta master Gionni Cucini invece è in preparazione per i Campionati Europei Judo Master 2025 che si svolgeranno in Lettonia, a Riga, a maggio.