Moma Anderlini trionfa nel titolo regionale Under 14 di pallavolo femminile

Il triplete va di moda anche nella pallavolo giovanile femminile, con la Moma Anderlini che centra il terzo titolo Regionale, e conseguentemente la terza qualificazione diretta alle Finali Nazionali di fine mese: dopo Under 18, ed Under 16, questa volta è toccato alla Under 14 conquistare il titolo regionale di categoria, nella Final Four che si disputata domenica a Monte San Pietro (Bologna).

In mattinata si sono disputate le semifinali, e le ragazze di coach Davide Zaccherini hanno superato con un rotondo 3-0 il Globo Volley Academy Piacenza, mentre con lo stesso risultato, San Lazzaro Vip ha avuto ragione su Energy Parma Gialla. Nel pomeriggio la finalissima, e con il risultato di 3-1 Moma Anderlini ha conquistato il Titolo, ma anche numerosi premi individuali con Valeria Citelli miglior libero, Lucrezia Manicardi miglior attaccante, ed Anna Inverardi come mvp della Final Four.

Entrambe le finaliste conquistano inoltre il pass per le Finali Nazionali di categoria in programma a Basso Friuli (Udine) dal 27 maggio al 1° giugno 2025.