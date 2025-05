Mondiale MotoE 2025: Andrea Mantovani e Team Klint Forward pronti per il GP di Francia

Il Mondiale MotoE 2025 è pronto a prendere il via questo weekend con il GP di Francia a Le Mans. Andrea Mantovani e il Team Klint Forward, si preparano a scrivere un nuovo capitolo della classe elettrica della Moto Gp. Questo fine settimana, sull’iconico circuito di Le Mans, si disputa il GP di Francia della MotoE, il primo round della stagione 2025 della categoria elettrica della MotoGP. Quali sono le novità di questa nuova edizione della MotoE? Partiamo dal calendario, che quest’anno si sviluppa su sette round e quattordici gare, da maggio a novembre, con la novità del circuito del Balaton Park in Ungheria. ’Manto’ come sempre carico e motivato anche in funzione del risultato ottenuto durante i test di Barcellona, dichiara battaglia sin dalle prime prove e vuole essere tra i protagonisti assoluti di questo 2025. Andrea e il team avranno a disposizione un’ulteriore sessione di prove libere il giovedì, questo sarà di grande aiuto per le ultime messe a punto della moto. "Le Mans un circuito che mi piace molto – dice Andrea – e che conosco bene, insieme alla mia squadra ci metteremo tutto l’impegno possibile e daremo il 200% per arrivare a podio in ogni gara. In ogni caso, qualsiasi risultato si otterrà, sarà motivo di grande soddisfazione mia e per il Team. Ci vediamo in pista in questo primo weekend di gara. Grazie al team, a tutti gli sponsor e ai sostenitori che anche in questa stagione sono al mio fianco e mi hanno dato fiducia".