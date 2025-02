Mondiale SuperBike. Evan Bros, la rincorsa parte dall’Australia

Tutto è pronto. Le casse sono arrivate, le moto riassemblate, i box sistemati per il grande debutto stagionale. La classica apertura dell’anno sportivo nel Mondiale delle derivate di serie inizia in Australia, sul circuito battuto dal vento di Phillip Island dove le scuderie saranno obbligate al cambio delle gomme a metà gara, per il clima incerto e per motivi di sicurezza. Dunque al via il Mondiale SuperBike sul circuito australiano preceduto, domani e dopodomani dagli ultimi test ufficiali sempre sul tracciato aussie.

Ravenna sarà come sempre protagonista con la scuderia Evan Bros, già campione del mondo in SuperSport nel 2019 con Randy Krummenacher e l’anno dopo con Andrea Locatelli. Compagno di Krummenacher e anche lui in lizza per il titolo iridato sino all’ultima gara in quel 2019 il pilota ravennate Federico Caricasulo, confermato dal team Motozoo Me Air Racing sulla sella della MV Augusta F3 800 RR.

Invece, per la prima volta da quel 2019, il team Evan Bros è tornato ad aver due piloti in gara, entrambi per la prima stagione con la livrea della squadra bizantina: il ventunenne – 22 anni a luglio – turco Can Alexander Oncu e il fresco campione del mondo in SuperSport300 Aldi Satya Mahendra, diciottenne indonesiano di belle speranze. I test inizieranno oggi alle ore 23,10 italiane e sino all’1 di lunedì, riprenderanno poi per la seconda sessione alle 3,40 per concludersi alle 5,30.

Martedì, invece, la SuperSport Next Gen scenderà in pista all’1,20 per concludersi alle 3,10, riprenderanno alle 5,50 per concludersi alle 7,40. Venerdì sarà l’inizio del Mondiale: in Australia gareggiano solo due classi, SuperBikle e SuperSport mentre non scendono in pista SuperSport300 e le donne: la campione in carica Ana Carrasco, proprio con Evan Bros, non difenderà il titolo e la squadra ravennate ha deciso di dedicarsi unicamente alle due selle di SuperSport. Il debutto ufficiale della nuovissima Yamaha R9 di Evan Bros avverrà nella Fp1 a Phillip Island venerdì alle 0,25 italiane mentre la prima Superpole della stagione andrà in scena alle 4,55. La prima gara dell’anno è in programma alle 4,30 di sabato e allo stesso orario gara2 domenica.

