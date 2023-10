Mondiale Supersport. La rimonta di Lorenzo Dalla Porta. E ottiene la diciassettesima piazza

"Ringrazio il team che ha cambiato il motore in tempi record prima della corsa. Una volta in gara ho fatto una bella rimonta: un errore nelle prime fasi mi ha fatto perdere contatto con il gruppo. Abbiamo aggiustato una giornata iniziata non nel migliore dei modi". Parola di Lorenzo Dalla Porta, che ha così chiuso il suo primo Mondiale Supersport: nell’ultimo appuntamento andato in scena ieri in Spagna, il pilota di Montemurlo si è piazzato ottavo al termine di "gara 1" e nono alla fine di "gara 2". E a Jerez si è messo in mostra soprattutto nella corsa del sabato, dove è riuscito a risalire dalla diciassettesima posizione ottenuta in qualifica a coronamento di una rimonta entusiasmante. Con questi ultimi due piazzamenti, Lorenzo ha arpionato la diciassettesima piazza nella classifica iridata, con 44 punti. E’ vero che il campione del mondo Nicolò Bulega ne ha totalizzati oltre quattrocento in più, ma non bisogna dimenticare che il ventiseienne di Montemurlo è approdato in Supersport a campionato in corso e ha quindi potuto disputare meno della metà delle corse alle quali hanno preso parte i rivali. Ha dunque totalizzato una media di 8,8 punti per weekend, dando un’occhiata alle statistiche. E nelle prossime settimane, l’ex-campione del mondo Moto3 dovrà decidere il suo futuro: ad oggi, è probabile che continui il suo percorso con l’Evan Bros Team Racing anche per il 2024. Il suo rendimento non è però passato inosservato e non è detto che non possano arrivargli altre offerte.

G.F.