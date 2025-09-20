Mondiali atletica: Italia fuori dalla finale della 4x100. Giallo sul contatto tra Jacobs e il frazionista del Sudafrica

Tokyo, 20 settembre 2025 – Nulla da fare per i velocisti dell’Italia: la staffetta 4x100 non è riuscita a centrare la finale della 4x100 ai Mondiali di atletica in corso a Tokyo. Fausto Desalu, Marcell Jacobs, Lorenzo Patta e Matteo Melluzzo corrono in 38"52 e chiudono con il sesto tempo nella rispettiva batteria. Giallo su un contatto tra Jacobs e un frazionista del Sudafrica. "Non ho fatto in tempo a fare il primo appoggio e ho sentito una botta. Mi sembrava di essere nella mia corsia e non mi era capitata una cosa del genere – ha detto l’atleta ai microfoni di RaiSport – . Eravamo tutti molto carichi e sapevamo di poter entrare in finale". Da valutare un potenziale ricorso dell'Italia. Lo staff tecnico aveva deciso di non schierare Filippo Tortu.

Delusione anche per la 4x100 donne. Vittoria Fontana, Gloria Hooper, Dalia Kaddari e Alessia Pavese corrono in 49"41, ma la prova delle azzurre viene condizionata completamente dall'infortunio muscolare al bicipite femorale sinistro di Fontana, portata fuori dalla pista in sedia a rotelle.

La 4x400 donne

Bene invece le ragazze della 4x400: Anna Polinari, Virginia Troiani, Alessandra Bonora e Alice Mangione si ritagliano un posto per l'ultimo atto con il secondo tempo di ripescaggio (3'24"71 e season best). Beffata di cinque centesimi la Spagna (3'24"76).

Il ritiro di Palmisano

Si è chiusa troppo presto la 20 km di marcia per Antonella Palmisano. L'azzurra si è fermata nel corso del dodicesimo chilometro dopo essere rimasta nel gruppo di testa fino a poco prima di metà gara, a una settimana dall'argento conquistato nella 35 km che ha aperto la rassegna iridata. Stavolta la campionessa europea in carica, medaglia d'oro quattro anni fa ai Giochi di Tokyo nella 'venti' disputata a Sapporo, non è riuscita riesce a tenere il ritmo delle migliori e ha cominciato a staccarsi dopo nove chilometri per poi perdere progressivamente terreno. A vincere, ancora una volta, Maria Perez con il gran crono di 1h25:54. Le altre azzurre Alexandrina Mihai (1h29:44), oro europeo U23 quest'anno, e Federica Curiazzi (1h29:48) sono arrivate, rispettivamente, quindicesima e diciassettesima.

Al maschile festeggia il suo primo oro il brasiliano Caio Bonfim, argento in questa edizione nella 35 km, argento olimpico e due volte bronzo iridato.