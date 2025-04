Mondiali Beach Soccer: Italia nel Gruppo D con Brasile, Oman ed El Salvador

La Nazionale italiana di beach soccer, sempre a forti tinte e connotazioni viareggine, ha scoperto quali saranno le sue avversarie nella fase a gironi degli imminenti Mondiali alle Seychelles. Gli azzurri se la vedranno subito col Brasile campione del mondo in carica (nell’immediata riedizione della finale mondiale di un anno fa a Dubai), con l’Oman e con El Salvador.

Un girone dunque subito bello tosto quello che l’ItalBeach dovrà affrontare nella 13ª edizione della rassegna iridata di calcio su sabbia che prenderà il via il prossimo 1° maggio, per la prima volta in assoluto nel continente africano. I sorteggi svoltisi a Victoria, capitale delle Seychelles, hanno partorito questo gruppo D assai intricato per la Nazionale del commissario tecnico Emiliano Del Duca che si presenta ai nastri di partenza da vice-campione del mondo dopo la finale persa nel 2024 proprio contro i pluricampioni carioca.

L’esordio degli azzurri è previsto per venerdì 2 maggio contro gli omaniti (alle ore 17 italiane), nel match che aprirà la seconda giornata di gare. Due giorni più tardi (domenica 4 maggio) ecco il piatto forte all’ora di cena (le 21 in Italia) con la sfida contro i verdeoro brasiliani, crocevia del percorso che porterà la prima e la seconda classificata di ogni girone alla fase a eliminazione diretta. Quella a gironi si chiuderà invece martedì 6 maggio, con El Salvador-Italia in programma alle 17 italiane.

"A prescindere dal sorteggio noi dobbiam pensare a lavorare bene fino al Mondiale – ha detto il ct Del Duca – ritrovando lo spirito e la voglia che ci hanno sempre contraddistinti. Il girone è duro per tutti e nessuno è felice di aver pescato l’Italia".