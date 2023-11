Mondiali di bodybuilding. Argento alla matelicese Russo

La bodybuilder matelicese Donatella Russo si è classificata seconda ai Mondiali di bodybuilding e fitness Mr e Miss Universe per la categoria Body fitness, che si sono svolti a Bruxelles sotto l’egida della Federazione Wpf. La matelicese, subito apparsa in ottima condizione sul palco e con un’alta qualità muscolare, è salita sul podio dietro alla rappresentante dell’Argentina e davanti a quella francese. "Questo risultato lo dedico alla mia famiglia – ha dichiarato Donatella Russo, 53 anni e madre di tre figli – che mi hanno supportato e dato la possibilità di inseguire questo sogno. Ovviamente tanto devo a chi ha condiviso con me quest’esperienza: il coach Andrea Vico, la make-up artist Mara Amore Bonapasta che ha curato trucco e parrucco, la mia assistente tecnica Francesca Bartocci. Ringrazio mio marito per avermi incoraggiato, anche quando stavo per mollare e forse l’avrei fatto senza incitamento, poi i figli, mia madre e chi mi è stato vicino".

La Russo è stata campionessa mondiale nel 2021 in Slovenia e vice campionessa europea nel 2022 in Francia.

Matteo Parrini