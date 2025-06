Mondiali di danza sportiva. Otto medaglie per la Gia.Man.Dance

Cinque ragazzi sul tetto del mondo, 8 medaglie d’oro complessive: la New Fashion Gia.Man.Dance ha scritto un’altra pagina di storia. Memorabile come poche altre volte. La scuola di ballo morrovallese diretta dalla presidentessa Federica Lorenzi e dai maestri Manola Fontana e Gianni Crucianelli, ha brillato e incantato alla Universal Dance League 2025, in pratica i Mondiali di danza che si sono tenuti a Bologna. Atleti da ogni angolo del globo si sono sfidati in una competizione mozzafiato, ma sono stati i nostri talenti locali a rubare la scena, conquistando un numero ragguardevole di medaglie e raccogliendo elogi entusiasti sia dal pubblico che dalla federazione. Dalle sfumature sensuali della bachata ai ritmi incalzanti della salsa, passando per la vivacità del merengue, i fucsia-nero hanno dimostrato versatilità e maestria nelle coreografie frutto di mesi di lavoro sotto l’attenta supervisione dei trainer pluricampioni del mondo Silvia Fontana e Riccardo Ciminari. A primeggiare a livello mondiale sono stati Sandy Fiore che è stata la migliore di tutte nelle tre gare: Salsa Show case 16 oltre, Bachata Show case 16 oltre e Bachata All in 16 oltre A. Tre ori anche per la coppia formata da Chiara Chiaraluce e Emma Luchetti, la migliore in Salsa All in A 16 oltre, Bachata All in A 16 oltre e Show case salsa 16 oltre. Ancora, vittorie per Thomas Crucianelli nella Bachata All in Shine 16/18 A e per Ailin Linardelli nella Merengue All in 8/11 A. Gli applausi scroscianti e le ovazioni del pubblico sono stati la testimonianza più autentica del successo. Ma il riconoscimento più significativo è arrivato dalla federazione, che ha espresso profonda ammirazione per il livello di preparazione e la professionalità mostrata dai fashioners. Questo plauso non è solo un onore per la scuola, ma un incentivo a continuare su questa strada di eccellenza.

Andrea Scoppa