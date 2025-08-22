Mondiali ginnastica ritmica, Sofia Raffaeli conquista il bronzo

Rio de Janeiro, 23 agosto 2025 – L’Italia va a dormire – l’ultimo esercizio è arrivato intorno a mezzanotte e 15 – con il sorriso: Sofia Raffaeli, talento 21enne marchigiano, ha conquistato la medaglia di bronzo nell’All Around individuale ai Mondiali di ginnastica ritmica di Rio de Janeiro.

Performance monstre per la tedesca Darja Varfolomeev, che conclude con la medaglia d’oro. Argento per la bulgara Stiliana Nikolova.

L’altra italiana, la diciottenne friulana Tara Dragas, chiude la competizione fuori dalle prime dieci posizioni della classifica: a fine serata è tredicesima. Il talento, la grinta e il carattere però non le mancano e il tempo è dalla sua parte: avrà modo per crescere e dimostrare tutto il proprio valore in futuro.

La classifica

1 Darja Varfolomeev (GER) – 121.900 2 Stiliana Nikolova (BUL) – 119.300 3 Sofia Raffaeli (ITA) – 117.950 4 Taisiia Onofriichuk (UKR) – 117.400 5 Takhmina Ikromova (UZB) – 114.650 6 Anastasia Simakova (GER) – 114.300 7 Rin Keys (USA) – 112.650 8 Eva Brezalieva (BUL) – 112.200 9 Barbara Domingos (BRA) – 112.200 10 Meital Maayan Sumkin (ISR) – 110.900 11 Polina Karika (UKR) – 110.600 12 Megan Chu (USA) – 109.950 13 Tara Dragas (ITA) – 109.850 14 Hatice Gokce Emir (TUR) – 109.350 15 Daniela Munits (ISR) – 108.400 16 Liliana Lewinska (POL) – 108.300 17 Amalia Lica (ROU) – 107.500 18 Geovanna Santos (BRA) – 107.450