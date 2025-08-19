Mondiali juniores, due atlete Rari in Romania

Gli esami non finiscono mai. Ne sa qualcosa la Rari Nantes Florentia che a distanza di pochi giorni dai successi collezionati ai campionati italiani di categoria a Chianciano vede oggi due sue nuotatrici di punta – Emma Vittoria Giannelli e Bianca Nannucci, accompagnate dal tecnico Lorenzo Palagi – di nuovo in vasca ai Mondiali juniores, in programma da oggi a domenica 24 a Otopeni (Romania).

Entrambe arrivano all’appuntamentoreduci da un percorso straordinario. Nannucci, cresciuta interamente nella Rari, ha esordito ai recenti campionati mondiali assoluti di Singapore come la più giovane della spedizione azzurra, per poi consacrarsi in Slovacchia agli Europei Juniores di Šamorín con le vittorie nei 200 stile libero e nella 4x200 accompagnate dal record continentale.

In questa stessa rassegna Giannelli, anche lei formatasi alla Florentia e oggi tesserata per la Polizia, ha brillato con tre medaglie – argento negli 800 e 1500 sl, bronzo nei 400 – facendo registrare tempi da primato personale. Pochi giorni fa, ha inoltre confermato la propria leadership nazionale conquistando a Chianciano due titoli tricolori nelle lunghe distanze.

Al loro fianco ci sarà Palagi, tecnico che ha guidato la loro crescita e quella dell’intero settore giovanile biancorosso, oggi riconosciuto come uno dei più competitivi sia nel panorama italiano che in campo internazionale.

f.m.