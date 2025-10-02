Mondiali Paralimpici. Ambra è sempre magica

Ambra Sabatini si è ripresa la sua meritata corona. A poco più di un anno dalle Paralimpiadi di Parigi l’atleta portoercolese si è ripresa ciò che le era stato ’scippato’ a pochi metri dal traguardo. Stavolta è andata esattamente come doveva andare, con la più forte che ha conquistato la medaglia d’oro iridata ai Campionati del Mondo Paralimpici a Nuova Delhi, in India, al ’Jawaharlal Nehru Stadium’.

La delusione di martedì, con il nono posto nel salto in lungo con tre nulli su tre, non l’ha fermata nella gara più attesa, quella di ieri dei 100 metri nella categoria ’T63’. Quella in cui detiene ancora il record del mondo, ottenuto ai Mondiali del 2023 (con il tempo di 13,98). Questa volta il tempo è stato di 14’’39, con una gara in rimonta sorpassando due atlete nella seconda parte della pista. Per lei è il miglior tempo personale stagionale. Un arrivo in cui è esplosa tutta la sua gioia, una felicità che si tratteneva da un anno e che adesso coinvolge non solo lei, ma tutto Porto Ercole e tutto l’Argentario, che non vedevano l’ora di festeggiare di nuovo con la loro atleta. Dopo il suo arrivo si è messa le mani al petto indicandosi, come a dire "sono ancora io la più forte". Con lei sul podio Karisma Evi Tiarani e Ndidikama Okoh, che appunto nella prima parte della gara hanno effettuato una partenza più rapida. Non è bastato, perché Ambra Sabatini è tornata a splendere con l’oro nella sua gara preferita.

Andrea Capitani