Mondiali under 23. A Schilpario più di 40 nazioni al via dal 3 febbraio

E’ ufficialmente partito il conto alla rovescia per i Campionati del mondo junior e under 23 di sci di fondo che si svolgeranno a Schilpario (Bergamo) dal 3 al 9 febbraio. L’evento, di rilevanza internazionale, coinvolge oltre 450 atleti di 44 Nazioni. E soprattutto rappresenta anche una straordinaria occasione sportiva e una prestigiosa vetrina per il territorio lombardo che si conferma al centro dello sport invernale mondiale.

A Schilpario e dintorni i lavori in vista della competizione procedono spediti, con la kermesse degli sci stretti che coinvolgerà l’intera provincia di Bergamo in termini di visibilità e accoglienza turistica. Il team capitanato dal presidente del CO Carmelo Ghilardi porta avanti con entusiasmo l’allestimento della manifestazione e dà appuntamento agli appassionati a partire da domenica 2 febbraio: dalle 16.30 si svolgerà per le vie di Schilpario la grande cerimonia di apertura del Campionato del Mondo e a seguire la festa serale con musica e street food immergerà grandi e piccini nel clima di gioia che caratterizzerà l’intera settimana. Ogni giorno dal 3 al 9 febbraio si svolgerà una diversa prova agonistica che vedrà alternarsi le categorie femminili e maschili di Junior e Under23 tra i format delle gare Sprint, Mass Start, Individual Start e Staffetta mista. Il tutto condito da interessanti e coinvolgenti iniziative di contorno.

F.D.