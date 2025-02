Montale, filotto di vittorie: sale in C1

È del Montale la festa nel futsal modenese. Con la 13esima vittoria su 13 gare gli orange conquistano una strameritata promozione in C1 con 3 turni di anticipo vincendo in scioltezza per 15-1 a Parma sul fanalino Legione Parmense. Non c’è masi storia in campo con i gol del mattatore Cellurale (7 reti), Capuano, Capacchione (2), Meschini (2), Lamaangad e Martella (2). Nella 6^ di ritorno di C2 fa festa anche il Nonantola che si prende lo scontro salvezza con L’Eclisse per 5-3 e stacca i bolognesi penultimi di 3 punti grazie ai Po (3), Boccia e Gianpaglia. L’Emilia Futsal invece cede 2-1 in casa al Sant’Agata.

SERIE A2 ELITE. Si ferma a 3 la striscia di risultati utili del Modena Cavezzo, sconfitto 2-1 a Cagliari e agganciato al terz’ultimo posto della Leonardo, che ha anche una gara in meno, mentre Olimpia Verona e Milano restano a -4 sul fondo. La gara si sblocca dopo 17’ col gol di Garcia, impattato a 10’ dalla fine da Sansone, subito dopo Piccioni regala il successo ai sardi. Classifica: Mestre 46, Mantova 44, Rovereto 31, Sp. Altamarca 30, Cdm * e Elledì 28, Maccan 27, Lecco 26, Pordenone 24, Cesena 19, Leonardo * e Modena Cavezzo 15, Milano e Ol. Verona 11.

SERIE C1. Il derby va alla Pro patria San Felice che sbanca 10-4 Palagano lasciando il Sassuolo sul fondo e con un piede e mezzo in C2. I giallorossi restano in vetta al fianco del Baraccaluga (6-2 all’Aposa) e a +2 sul Gatteo (6-5 allo Shqiponja), in attesa del recupero di martedì 25 col Ponte Rodoni che può valere un nuovo scatto. La Pro Patria scappa sul 4-1 al riposo con El Madi (2), Garofalo e Salerno, poi i neroverdi arrivano sul -2 ma ancora El Madi, Garofalo (3), Spatari e Gaglio chiudono i conti.

SERIE D. Nella 5^ di ritorno vince senza giocare lo Junior Finale visto che la Castiglionese non si presenta e così i biancazzurri col 6-0 a tavolino allungano ancora al quinto posto sulla Libertas, mettendo un piede e mezzo nei playoff. Bene lo Sporting Modena terzo da solo ora dopo il 6-5 sul Terre di Castelli grazie alle reti di Petronaci, Bertolani (2), Conte, Martinelli e Diagne, mentre agli arancioneri non bastano Nicolini, Casali, Digianbattista e Calzolari. Niente da fare per la United Carpi a San lazzaro con la capolista Bologna che vince 5-2 (reti carpigiane di Boadu e Kayadibi). Nella sfida fra le ultime due infine I Canarini cedono 7-4 sul campo del Bagnolo che li scavalca.

d.s.