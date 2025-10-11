Montebianco, ingaggiato Barbero. Oggi l’esordio contro l’Imolese

Esordio in campionato per il Montebianco Prato Calcio a 5 lontano dal Pala Kobilica ma con uno straniero in più. Proprio alla vigilia del match che oggi i biancazzurri giocheranno sul campo dell’Imolese, la società ha infatti ufficializzato il tesseramento dello spagnolo Sergio Barbero Hernandez, laterale classe ’99, che arriva dall’UD Ibiza, con cui nella passata stagione ha disputato il campionato di Segunda Division. Organico completato dunque per il tecnico Luca Pullerà, che va a cimentarsi nella sua seconda stagione sulla panchina pratese e nel campionato di serie A2. Barbero, che ha disputato tutta la preparazione con la squadra ma a causa del ritardo dell’arrivo del transfer dalla Spagna non ha potuto disputare le partite di Coppa della Divisione, è nativo di Salamanca ed è cresciuto nel settore giovanile dell’Inter Movistar. In carriera ha militato anche con Unionistas Salamanca, con il glorioso Castellon, Ceuta, ancora in Segunda, e Albense, in Segunda B, dove ha conquistato il titolo di capocannoniere del campionato con 41 reti. Farà coppia con l’altro nuovo straniero, l’argentino Garcia. Oggi appunto alle ore 18, al Pala Dozza, il confronto di apertura con l’Imolese: "Sicuramente non un esordio facile – spiega Pullerà - contro una squadra che ha cambiato tanto tra cui l’allenatore, ma ha puntato su tutti giovani interessanti e ha mantenuto colui che è sicuramente l’ossatura del quintetto, un giocatore che non ha bisogno di alcuna presentazione come Kakà. Noi però vogliamo partire con il piede giusto". Nel Montebianco sarà assente l’infortunato Del Greco. Massimiliano Martini